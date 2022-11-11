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Küresel piyasalar artan risk iştahı ile pozitif seyrediyor

Küresel pay piyasalarında, ABD'de ekim ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından hızlı yükselişler yaşanırken, gözler bugün yurt içi ve yurt dışında açıklanacak yoğun veri gündemine çevrildi.

EKONOMİ 11.11.2022, 09:48
Küresel piyasalar artan risk iştahı ile pozitif seyrediyor

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık enflasyon yüzde 7,7 ile 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ülkede çekirdek enflasyon da ekimde yıllık yüzde 6,3 ile 40 yılın zirvesinden geri çekildi.

Beklentilerin altında kalan enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarını yavaşlatacağı umutlarını artırırken, para piyasası fiyatlamalarında Banka'nın gelecek ay faizleri 50 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 80'in üzerine çıktı.

Enflasyon verisi sonrası küresel pay piyasalarında alımlar güçlendi, dolar endeksi üzerindeki satış baskısı arttı. Tahvil piyasasında ise faizlerin sert düştüğü görüldü.

Fed yetkililerinin değerlendirmeleri de para politikası sıkılaştırma hızında yavaşlama beklentilerini destekledi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, faiz artırımlarının enflasyon üzerindeki baskıyı sürdürmesini beklediğini belirtirken, Kansas City Fed Başkanı Esther George da faiz artırımlarının daha yavaş bir hızda yapılmasını desteklediğini söyledi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise faiz oranlarının gelecek yıl yüzde 4,9'a yükselmesini beklediğini belirterek, yıllık yüzde 7,7'lik enflasyonun biraz soluk aldırdığın kaydetti.

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları da 225 binle beklentilerin üzerinde gelirken, bu gelişmelerle dün New York borsasında ralli yaşandı. Dow Jones endeksi yüzde 3,70 artarak 3 ayın, S&P 500 endeksi yüzde 5,54 değer kazanarak 2 ayın en yüksek kapanışını yaparken, Nasdaq endeksi yüzde 7,35 artış kaydetti. Dolar endeksi 111 seviyelerinden 107,7'ye kadar gerilemesinin ardından 108,2'de dengelendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 30 baz puan azalarak yüzde 3,82 ile bir ayın en düşük seviyesini gördü. ABD'nin endeks vadeli kontratları yeni güne de alıcılı başladı.

Avrupa tarafında, dün veri ve haber akışının zayıf olması dikkati çekerken, İngiltere Merkez Bankası, piyasalardaki oynaklığı azaltmak amacıyla geçen ay satın aldığı 19 milyar sterlinlik uzun vadeli ve enflasyona dayalı tahvillerin bir kısmını 29 Kasım'dan itibaren geri satmaya başlayacağını açıkladı. Öte yandan ülkenin yeni maliye bakanının 2025'ten sonra 3 yıl boyunca kamu harcamalarını dondurmayı planladığı haberleri basına yansıdı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve petrol fiyatlarındaki gevşemenin etkisiyle Hollanda'da işlem gören aralık vadeli doğal gaz kontratlarında düşüş devam ederken, Avrupa borsaları ise hızlı yükseldi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 3,51, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,96 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08 değer kazandı. Avro/dolar paritesi 1,02 ile yaklaşık 3 ayın zirvesini test etti. Bugün İngiltere'nin 3. çeyrek büyüme ve Almanya'nın ekim ayı enflasyon verileri öncesi Avrupa endeks vadeli kontratları yeni güne de yükselişle başladı.

Asya'da, küresel çapta artan risk iştahı ile pay piyasaları yeni güne pozitif başlarken, Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları iyimserliği azaltmaya devam ediyor. Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi ekimde yıllık yüzde 9,1 ile beklentilerin üzerinde artsa da çift haneli seviyelerden gerilemesi dikkati çekti. Çin'de karantina tedbirlerinin devam etmesine karşın ABD'de resesyon endişelerini geri plana atan enflasyon verileri ile Brent petrolün varil fiyatı da Asya işlemlerinde 93 doların üzerine çıktı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 7,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,3 yükseldi.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün 4.498,30 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından kapanış rekorunu da yüzde 2,43 geliştirerek 4.467,10 puana taşıdı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,5'lik azalışla günü 18,4884'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,51'den işlem görüyor.

Öte yandan dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 5,3'e yükseltti.

Analistler, ABD'de enflasyonun yüksek seviyelerini korumasına karşın para politikasına olumlu yanıt vererek soğumaya işaret etmesinin küresel çapta risk iştahını desteklediğini söyledi.

Bugün makroekonomik veri akışının yoğun olduğunu, yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, İngiltere'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) , ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 puanın direnç, 4.340 ve 4.280 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler eylülde cari işlemler hesabının 2 milyar 632 milyon dolar açık vermesini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık yüzde 2,9 artmasını bekliyor.

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