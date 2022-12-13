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Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi hakim olan temkinli seyrin, bugün ABD ve Almanya'da açıklanacak kasım ayı enflasyon verileri ile yerini hareketliliğe bırakması bekleniyor.

EKONOMİ 13.12.2022, 09:38
Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Enflasyon ve resesyon ikileminin sürmesi ile para politikalarına ilişkin belirsizlikler gündemin odağındaki yerini korurken, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak olan Fed toplantısı öncesi gözler bugün ABD ve Almanya'da açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrildi.

ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan TÜFE'deki artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerilemesi bekleniyor. Ülkede aylık enflasyonun da kasımda yüzde 0,3 olması tahmin ediliyor. Almanya'da ise öncü verilere göre kasımda 0,4 puanlık azalışla yüzde 10'a gerileyen yıllık enflasyon rakamlarında bir revize beklenmiyor.

Analistler, ABD'de enflasyonda düşüş eğiliminin sürmesinin Fed'in sıkı para politikalarının etkisini gösterdiğine dair umutları artıracağını belirterek, iki ay önce zirvesini gören çekirdek enflasyona dair gelişmelerin daha fazla önem taşıdığını söyledi. TÜFE'nin, geçen hafta sürpriz bir şekilde yükselen üretici fiyatlarını takip etmesi durumunda yarınki Fed toplantısına ilişkin belirsizliklerin artabileceğine de işaret eden analistler, bu durumda yüzde 23 ile düşük ihtimal verilse de hala masada olan 75 baz puanlık faiz artırım beklentilerinin güçleneceğini söyledi.

Kritik veri öncesi dün New York Fed tarafından yayımlanan anket sonuçları, tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisinin yüzde 5,2'ye gerilediğini ortaya koydu. Öte yandan Microsoft'un London Stock Exchange Group'un yüzde 4 hissesini satın alacağını duyurmasının ardından teknoloji hisseleri öncülüğünde yoğunlaşan alımlar New York borsasını destekledi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,58, S&P 500 endeksi yüzde 1,43 ve Nasdaq endeksleri yüzde 1,26 değer kazandı. ABD'nin 10 yıllık faizi yüzde 3,52'ye kadar gerilemesinin ardından yüzde 3,61'de dengelendi. Dolar endeksi dün 104,6-105,2 bandında yatay hareket ederken, bugün yüzde 0,1'lik azalışla 105'in hemen altında bulunuyor. ABD endeks vadeli kontratları ise yeni güne satıcılı başladı.

Avrupa tarafında, dün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler Rusya'ya yönelik 9. yaptırım paketi üzerinde anlaşma sağlayamazken, enerji krizine yönelik endişelerin geri plana atılmasıyla Hollanda'da işlem gören ocak vadeli doğal gaz kontratları yüzde 3,2 düşüşle 134,7 avroya geriledi. Öte yandan dün açıklanan verilere göre, İngiliz ekonomisi ekimde yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti.

Avrupa borsalarında ise bu hafta açıklanacak kritik enflasyon verileri ve para politikası kararları öncesi satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,45, Fransa'da CAC 40 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksleri yüzde 0,41 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi 1,0540 seviyelerindeki yatay hareketine devam ederken, Avrupa endeks vadeli kontratlar yeni güne sınırlı yükselişle başladı.

Asya genelinde, Çin'de hükümet Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye devam edeceği sinyali verirken, ülkede günlük yeni vaka sayısı 8 binin altına geriledi.

Öte yandan nisan ayında görev süresi dolacak olan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın yerine gelecek adaylara ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor. Koltuk değişiminin BoJ'un para politikasında nasıl bir değişime yol açacağı tartışmaları da başlarken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yapılacak politika incelemesinin küçük bir değişiklikle sonuçlanabileceğini bildirdi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 arttı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 3,76 artarak 5.193,30 puanla kapanış rekoru tazelerken, gördüğü en yüksek seviyeyi 5.222,55 puana taşıdı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,04'lük azalışla 18,6357'den günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışından 18,6440'tan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak TÜFE ve yarınki Fed'in faiz kararı ile enflasyon-resesyon ikileminde daha riskli tarafın belirginleşebileceğini, pay piyasalarında hareketliliğin artabileceğini söyledi.

Yurt içi piyasalarda ise pozitif ayrışmanın sürdüğüne işaret eden analistler, artabilecek oynaklık ortamına karşı yatırımcıların temkinli olması gerektiğini kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminde yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyon, Almanya'da ZEW endekslerinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.930 seviyesinin destek, 5.250 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, ekimde yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yüzde 0,3 ve arındırılmamış sanayi üretim endeksinin yüzde 0,2 azalacağını öngörüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı sanayi üretimi

10.00 Türkiye, ekim ayı perakende satışlar

10.00 Almanya, kasım ayı TÜFE

10.00 İngiltere, ekim ayı işsizlik oranı

13.00 Almanya, aralık ZEW ekonomik güven endeksi

16.30 ABD, kasım ayı TÜFE

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