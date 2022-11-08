Son Dakika

Küresel piyasalar, ABD'deki Kongre ara seçimlerine odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri ve perşembe günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri öncesi temkinli seyir sürerken, yurt içi piyasalarda güçlü görünümün korunması dikkati çekiyor.

EKONOMİ 08.11.2022, 11:09
Küresel piyasalar, ABD'deki Kongre ara seçimlerine odaklandı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta "şahin" para politikası duruşunu sürdürmesinin ardından yatırımcıların Banka'nın faiz artırımı büyüklüğünde ilk azaltımın ne zaman başlayacağına dair yönlendirmelere odaklandığı görülüyor.

Bu anlamda en önemli sinyal ise perşembe günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verilerinden alınacak. Para politikası sıkılaşmasının etkilerinin gözlemleneceği veri öncesi, Banka'nın aralık toplantısına ilişkin faiz artırım büyüklüğü beklentilerinde ayrışma sürüyor. Halihazırda Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımı yüzde 57'lik, 75 baz puanlık faiz artırımı ise 43'lük ihtimalle fiyatlanıyor.

Piyasa fiyatlamaları açısından bugünün en önemli gündemi ise ABD'de gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri olarak öne çıkıyor. Kongre'yi hangi partinin kontrol edeceğini belirleyecek seçimlere ilişkin haber akışının önem kazanacağı bu süreçte, sonuçların ekonomi politikalarına olası yansımaları takip edilecek. Analistler, Kongre'de halihazırda Demokratların elinde tuttuğu sayısal üstünlüğün Cumhuriyetçilere geçmesi durumunda, uygulamaya konulacak mali politikalar açısından kilitlenme yaşanabileceğine işaret ediyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlenirken, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın bu hafta büyük çaplı işten çıkarmalara gitmeyi planladığı haberleri ile söz konusu şirket hisselerinde yükselişler öne çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 1,31, Nasdaq endeksi yüzde 0,85 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,96 değer kazandı. Dolar endeksi, Fed'in sıkılaşma politikasını yavaşlatacağı umutları ile 110 sınırına kadar gerilemesinin ardından 110,4'te dengelendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,12 seviyelerinden yükselişe geçerek yüzde 4,24'e çıktı.

Avrupa tarafında enerji krizi, enflasyonist endişeler ve resesyon kaygıları gündemdeki yerini korusa da dün açıklanan veriler iyimserliği destekledi. Almanya'da sanayi üretimi eylülde aylık yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi de son zamanlarda artan sıcaklıklar ve düşen enerji fiyatlarının bu kış kıtada gaz krizini önleyeceği beklentileriyle 3 ayın ardından ilk kez kasımda yükseldi.

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,55 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 geriledi, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti. Avro/dolar paritesi, dün de yukarı yönlü hareketini sürdürdü ve yeniden 1 kritik eşiğinin üzerine çıktı.

Asya tarafında, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgından artan vaka sayısı risk iştahını sınırladı.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün yayımlanan ekim ayı toplantı tutanakları ise yetkililerin para politikasında değişime ihtiyaç olmadığını vurguladığı, ancak gelecekte ultra gevşek para politikasından çıkışın etkisini incelemeyi tartıştıklarını ortaya koydu. Diğer taraftan Japon hükümetinin 198 milyar dolarlık ekonomik teşvik paketini onaylamaya hazırlandığı haberleri de piyasaları destekledi.

Bu gelişmelerle Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükseldi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,7 geriledi.

Yurt içinde, dün BIST 100 endeksi 4.338,88 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 2,72 artarak 4.331,66 puan ile kapanış rekoru tazeledi. Dolar/TL ise dün önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 18,4892'den günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,5230'dan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda para politikalarına yönelik belirsizlikler ile yüksek enflasyon ve resesyon kaygılarının gündemin odağındaki yerini koruduğunu, Borsa İstanbul'da ise pozitif görünümün sürdüğünü ifade etti.

ABD'de bugün gerçekleştirilecek Kongre seçimlerinde, halihazırda Demokratların elinde tuttuğu sayısal üstünlüğün Cumhuriyetçilere geçmesi durumunda uygulamaya konulacak mali politikalar açısından kilitlenme yaşanabileceğine işaret eden analistler, siyasi haber akışının önem kazandığını söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde açıklanacak perakende satışların öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 seviyesinin direnç, 4.180 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı perakende satışlar

Yorumlar (0)
16
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Kasım 2022
İmsak 06:09
Güneş 07:36
Öğle 12:53
İkindi 15:34
Akşam 18:00
Yatsı 19:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 29
2. Başakşehir 12 24
3. Galatasaray 12 24
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Hatayspor 12 11
17. Sivasspor 13 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10
Takımlar O P
1. Barcelona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Atletico Madrid 13 24
4. Real Betis 13 24
5. Osasuna 13 23
6. Real Sociedad 13 23
7. Athletic Bilbao 13 21
8. Rayo Vallecano 13 21
9. Villarreal 13 18
10. Real Valladolid 13 17
11. Valencia 13 16
12. Mallorca 13 16
13. Getafe 13 14
14. Girona 13 13
15. Almeria 13 13
16. Espanyol 13 12
17. Sevilla 13 11
18. Celta Vigo 13 11
19. Cadiz 13 11
20. Elche 13 4