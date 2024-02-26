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Küresel piyasalar ABD büyüme verilerine odaklandı

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Küresel piyasalar ABD büyüme verilerine odaklandı
Küresel piyasalarda, geçen hafta Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasıyla artan risk iştahı yerini temkinli bir seyre bırakırken, bu hafta ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Yarı iletken çip ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin, Nvidia önderliğinde gelecek dönemlerde de piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenirken, bu hafta gözler, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak da takip ettiği, çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerine çevrildi.

Analistler, geçen hafta Nvidia'nın öncülüğünde artan risk iştahının yeni haftaya başlarken törpülendiğini ifade ederek, bu hafta ABD'de açıklanacak verilerin, Fed'in gelecek dönemlerde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini söyledi.

Fed'in ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizlik devam ederken, banka yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Cuma günü New York Fed Başkanı John Williams, faiz indirimlerinin yılın sonlarında yapılmasının muhtemel olduğunu belirterek, faiz artışı öngörmediğini kaydetti.

Fed yetkililerinin bu hafta da sözle yönlendirmelerine devam edeceğini aktaran analistler, söz konusu yönlendirmelerin ve açıklanacak makroekonomik verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Para piyasalarında, Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 20 ve haziranda ise yüzde 68 ile fiyatlanıyor.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftaya 2 baz puanlık düşüşle yüzde 4,24'ten başlarken, dolar endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde, 104 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise 7 günlük yükseliş serisinin ardından bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 33 dolardan alıcı buluyor.

Petrol fiyatlarında küresel arz ve talep dengesi aranırken, talebin azaldığına yönelik verilerin fiyatları aşağı yönlü baskılamasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilim petrol arzı konusunda endişeleri artırıyor.

Söz konusu gelişmelerle birlikte, Brent petrolün varil fiyatı, cuma günü yüzde 2,1 azalırken, bugün de önceki kapanışının yüzde 0,6 altında, 80,5 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,03 değer kazanarak 5.088,80 puanla ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,16 artarak 39.131,53 puanla tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını kaydetti. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,28 azalışla günü tamamladı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise negatif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da cuma günü zirveler yenilenirken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

Analistler, ECB ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) haziranda faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentilerin devam ettiğini belirterek, bu hafta açıklanacak Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

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