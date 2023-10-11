Küresel Petrol Krizi Kapıda mı? Yakıtta İndirim Sevinci Kısa Süreli mi? İşte Cevabı!

Son günlerde ardı ardına gelen akaryakıt indirimleri araç sahiplerini mutlu ederken, maalesef bu indirimlerin uzun sürmeyeceği yönünde sinyaller alıyoruz. Son gelişmeler ışığında, petrol fiyatlarındaki hareketlilik Türkiye ekonomisinin dikkatle takip ettiği bir konu haline geldi.

İsrail ve Filistin Çatışmaları Akaryakıt Fiyatlarını Nasıl Etkiliyor?

Hamas'ın İsrail'e gerçekleştirdiği "Aksa Tufanı Operasyonu" sonrasında iki bölge arasındaki gerilim arttı. Bu gerilim, ekonomik dalgalanmaları da beraberinde getirdi. Akaryakıt piyasaları da bu dalgalanmalardan doğrudan etkileniyor.

Küresel Petrol Piyasalarında Beklenen Kriz

Olcay Aydilek'in değerlendirmelerine göre, gerçek endişe kaynağı İran'ın bu çatışmalara katılma ihtimali. Eğer bu gerçekleşirse, bölgesel bir savaşın ortaya çıkma olasılığı ciddi anlamda artacak. Böyle bir durumda, Hürmüz Boğazı'nın ticarete kapanması ve bölge ülkelerinin petrol ihracatının kesilmesi riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu, küresel ölçekte büyük bir petrol krizi anlamına gelebilir.

Petrol Fiyatlarında Son Durum

Aydilek, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların petrol fiyatlarına etkisine dikkat çekiyor. Brent petrolün fiyatı çatışmalar öncesi 83-84 dolar seviyelerindeyken, şu anda 87-88 dolar arasında değişkenlik gösteriyor. Olcay Aydilek, "Jeopolitik durumun akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisi, İsrail-Filistin geriliminin ekonomik sonuçlarını şimdiden görmemize sebep oldu. Eğer küresel piyasalarda petrol ve motorin fiyatları bir miktar daha artarsa, yeni bir zam kaçınılmaz olacak." şeklinde konuştu.

Özetle, akaryakıt piyasalarındaki hareketlilik devam ederken, bölgesel gerilimlerin bu piyasalar üzerindeki etkisi yakından takip edilmeli. Yeni zamların kapıda olabileceği unutulmamalıdır.