Küresel ekonomiye yönelik artan durgunluk endişesiyle emtia piyasasındaki satışlar derinleşti

Küresel ekonomiye yönelik artan durgunluk endişesiyle talebin azalacağına ilişkin öngörüler, geçen hafta emtia piyasasında satışların derinleşmesine yol açtı.

Özellikle ABD ekonomisinin resesyona gireceğine yönelik kaygılar piyasalarda öne çıkıyor. Emtia piyasası da söz konusu kaygılardan yoğun şekilde etkileniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin devam eden "şahin" açıklamalarının hala agresif bir tonda olması, Banka'nın gelecek dönem atacağı adımların ülke ekonomisini resesyona sokabileceği endişesini güçlendirirken, piyasalardaki satış dalgasını da derinleştirdi.

Analistler, parasal sıkılaşmanın resesyon olasılığını güçlendirdiğini, bunun da ekonomik aktivitede durgunluğa yol açacağı endişeleriyle emtia piyasasındaki talebi olumsuz etkilediğini belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın resesyon riskini kabul etmesiyle emtia piyasasındaki sert hareketler devam etti. Çin'de düşüş gösteren gayrimenkul piyasası ve ülkenin Kovid-19 önlemleri de emtia piyasasındaki düşüşleri tetikliyor.