Küresel e-ticaret hacminin 2022'yi 5,5 trilyon dolarla kapatması bekleniyor

WORLDEF'in vizyonunun Türkiye'yi bölgesel e-ticaret merkezi haline getirmek olduğunu, bu çerçevede e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri, etkinlikler, global forum ve B2B (işletmeden işletmeye) iş birliklerine zemin hazırlayan programlar düzenlediklerini anlattı.

Küresel e-ticaret hacminin 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak 4,9 trilyon dolara ulaştığını, 2022'de bu rakamın 5,5 trilyon dolara ulaşacağının öngörüldüğünü belirten Nart, "Online perakende satışlarının 2023 yılında yaklaşık 6,5 trilyon dolar olabileceği tahmin ediliyor. Küresel e-ticaretin toplam perakende satışlardaki payı 2021'de yüzde 21'e yükseldi. Bu oranın 2026 yılına kadar yüzde 24'e ulaşması öngörülüyor." dedi.

"Türkiye'de e-ticaret hacminin 2022'de 600 milyar liralık hacme ulaşması öngörülüyor"

Ömer Nart, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2021 yılında 380 milyar liraya ulaştığını, bu yıl 600 milyar liralık hacme ulaşmasının öngörüldüğünü bildirdi.

2021'de e-ticaret hacminin 2019'a göre yaklaşık yüzde 70 arttığına işaret eden Nart, "2021 yılı itibarıyla e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı 484 bin 347 rakamına ulaşırken, 14 bin 700 şirket kendi sitesinden e-ticaret faaliyetinde bulunuyor. 2021 yılında e-ticaretin genel ticarete oranı yüzde 17,7 olarak açıklandı." dedi.

"Küresel e-ticaret, küresel perakende ticaretin yüzde 21'ini oluşturuyor"

e-ticaretin son 10 yılda gelişen bir ekosistem olduğunu, 2010'lu yıllardan önce altyapı ve güven sorunları bulunduğunu anlatan Nart, e-ticaret teknolojilerinin gelişmesi ve devletin bu sektöre yönelik destekleri ile e-ticarette son 10 yılda büyük bir gelişme yaşandığını ve tüketicilerin de e-ticaretin konforuna alıştığını söyledi.

Pandeminin bunun için tetikleyici bir faktör olduğuna işaret eden Nart, "e-ticaret ile market alışverişleri de dahil olmak üzere hemen her şeyin satın alınabileceği, beğenilmeyen ürünlerin koşulsuz iade edilebileceği ve e-ticaret sitesinden ürün seçme kolaylığı gibi faktörler, tüketicilerin online alışverişe yönelmesini hızlandırdı. Günümüzde küresel e-ticaret, küresel perakende ticaretin yüzde 21'ini oluşturuyor. Bu oran her geçen yıl öngörülemeyen bir artış kaydediyor. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde bu oran yüzde 50'leri aşacaktır. Bunun sebebi, tüketicilerin e-ticareti benimsemesi ve alışveriş alışkanlıklarını e-ticarete yönlendirmesidir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin bölgesel e-ticaret merkezi olmaması için hiçbir sebep yok"

WORLDEF Yönetim Kurulu BaşkanıNart, Türkiye'nin e-ticaretteki potansiyeline dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Global e-ticaret markaları da Türkiye'nin bu potansiyelini görüyor. Örneğin, Rusya'nın en büyük e-ticaret pazar yeri Ozon.ru, kısa süre önce Türkiye pazarına girdi. Bunun gibi Türkiye'yi odağına alan birçok global e-ticaret markası ve platform var. Türkiye'nin stratejik konumu, dış politikadaki tutarlı hamleler, e-ticaret altyapısındaki gelişmeler, ekosisteme yönelik regülasyonlar, lojistik sektöründeki iyileştirmeler ve dünyanın en iyi 10 havalimanı arasında ikinci sırada yer alan İstanbul Havalimanı gibi faktörler, Türkiye'yi e-ticaret için cazip hale getiriyor. Bu sebeple Türkiye'nin bölgesel e-ticaret merkezi olmaması için hiçbir sebep yok. Bilakis Türkiye, hem bölgesel hem de global e-ticaret için merkezi bir konumda bulunuyor."

Nart, salgında tedarik zincirinin kırılması sebebiyle Türkiye'nin Çin'den sonra üretim ve tedarik merkezi haline geldiğini, özellikle Avrupa ülkelerinin tedarik için rotasını Türkiye'ye çevirdiğini ifade ederek, e-ticaretin bu noktada kilit bir rol üstlendiğini, Türk perakende e-ticaret markaları ve tedarikçilerinin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

World E-Commerce Forum'un, Türkiye'yi bölgesel e-ticaret merkezi yapma vizyonuna bir adım daha yaklaştırdığını belirten Nart, "Bu yıl 21 binden fazla katılımcıyı ağırladık. Önümüzdeki yıl hedefimiz 100 bin kişinin katılacağı dev bir B2B etkinliği organize etmek. Türk markalarını global e-ticaret ekosistemi ile buluşturan forum, Türkiye'nin e-ticaretteki potansiyelini ortaya çıkarmak için önemli bir rol üstleniyor. WORLDEF olarak bu bilinçle e-ticarete katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.