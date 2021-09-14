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Küresel borçlar salgında 296 trilyon dolara ulaşarak rekor tazelerken, Türkiye pozitif ayrıştı

Küresel borç seviyesi, bu yılın ikinci çeyreğinde 296 trilyon dolara yükselerek rekor tazelerken, Türkiye bu dönemde pozitif ayrıştı.

Küresel borçlar salgında 296 trilyon dolara ulaşarak rekor tazelerken, Türkiye pozitif ayrıştı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), "Küresel Borç Monitörü" raporunu yayımladı.

Rapora göre, küresel borç tutarı bu yılın ikinci çeyreğinde 4,8 trilyon dolar artarak 296 trilyon dolara yükseldi. Küresel borç tutarı, geçen yılın aynı döneminde ise 270,9 trilyon dolar olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk çeyreğinde gösterdiği hafif düşüşün ardından küresel borçlar, yılın ikinci çeyreğinde rekor tazeledi. Küresel borçlar, Kovid-19 salgını öncesine göre 36 trilyon dolar arttı.

Küresel borcun GSYH'ye oranı salgının başından bu yana ilk kez azaldı

Küresel borcun ülkelerin toplam GSYH'sine oranı ise bu dönemde yüzde 353'e gerileyerek salgının başlangıcından bu yana ilk kez düşüş kaydetti. Küresel borcun toplam GSYH'ye oranı yılın ilk çeyreğinde yüzde 362 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Gelişmiş ekonomilerin toplam borcu, bu yılın ilk çeyreğinde 205 trilyon dolara yaklaşırken, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin toplam borçları ise 92 trilyon doların üzerinde gerçekleşti.

Toplam borcun GSYH'ye oranı gelişmiş ekonomilerde yılın ikinci çeyreğinde yüzde 418 olarak kaydedilirken, gelişmekte olan ekonomilerde yüzde 250'den yüzde 246'ya geriledi.

Sektörler bazında incelendiğinde, hanehalkına ait borçlar yılın ikinci çeyreğinde 55,3 trilyon dolar, finansal olmayan şirketlere ait borçlar 86,2 trilyon dolar, kamuya ait borçlar 85,7 trilyon dolar ve finansal şirketlere ait borçlar 68,8 trilyon dolar olarak hesaplandı.

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