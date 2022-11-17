Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ocak-eylül 2022 döneminde turizm gelirimiz 35 milyar doları aştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumuna, Taksim'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa dileyerek başladı.

Bakan Ersoy, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 2023'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği "büyüyen, güçlenen ve her alanda lider Türkiye" vizyonuna, kültür, sanat, turizm, kültürel diplomasi alanlarında katkı sağlamak ve ülkeyi bir marka haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını (TGA) kurarak, Türkiye'yi dünyanın en etkili ve yoğun tanıtım yapan ülkesi haline getirdiklerini ifade eden Ersoy, tanıtım faaliyetlerine yoğun şekilde devam ettiklerini belirtti. Ersoy, dergi, gazete ilanları, televizyon reklamları, tanıtım filmleri, birlikte reklam çalışmaları, sosyal medya uygulamaları, basın mensubu, influencer ve tur operatörleri ağırlamaları gibi hem dijital hem de konvansiyonel iletişim araçlarıyla ülkenin köklü tarihini, doğal güzelliklerini, kültürünü anlatan ve 200 ülkeye ulaşan özel tanıtım kampanyaları yürüttüklerini anlattı.

Tüm dünyaya örnek olan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" çalışmalarına bu yıl da hızla devam ettiklerini, haziran 2022 itibarıyla 12 bini aşkın tesis ve aracın, TGA'nın yetkilendirdiği uluslararası denetim firmalarınca denetlendiğini ve sertifika almaya hak kazandığını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Turizm ülkemizdeki lokomotif endüstrilerden birisidir. Bu alanda küresel sürdürülebilirlik uygulamalarına hız vermek, uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve turizm pazarındaki rekabetçiliğimizi artırmak için 2022'de dünyanın önde gelen sertifikasyon kuruluşları arasında yer alan, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (Global Sustainable Tourism Council) ile 3 yıllık iş birliği anlaşmasına imza attık. Bu iş birliğinin sonucu olarak, uluslararası standartlara uygun bir şekilde Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı'nı hazırladık. Program kapsamında, konaklama tesisleri için sürdürülebilir turizm kriterleri hazırlanarak, Global Sustainable Tourism Council'e uluslararası tanınırlık için başvuru gerçekleştirildi. Böylesine kapsamlı bir çalışmayı dünyada yapan ilk ülke olduğumuzu da söylemek isterim. Çok yakında hayata geçecek Sürdürülebilir Turizm Programı ile dünyada sürdürülebilir turizm konusunda örnek alınacak bir ülke olacağız. Bu sayede turizm sektörü uzun vadede daha da güçlü bir hale gelecektir."

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesislerinde 289 bin 763 yatak

Ersoy, doğaya saygılı, çevreye duyarlı, israf yerine kanaati esas alan bir anlayışı toplumsal hayata yerleştirmek gerektiğine işaret ederek, bu düşüncenin turizm alanında da karşılık bulması amacıyla 2008'de başlayan kampanyayla çevreye duyarlı konaklama tesislerinin sayısını önemli ölçüde artırdıklarını vurguladı.

Ekim 2022 itibarıyla "Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli" tesis sayısının 446'ya, bu tesislerdeki yatak sayısının ise 289 bin 763'e ulaştığını belirten Ersoy, 2023-2025-2030 yıllarını kapsayan Sürdürülebilir Turizm Programı ile bütün konaklama tesislerinin aşamalı şekilde çevreye duyarlı hale geleceğini bildirdi.

Türkiye'nin, turizmde sunduğu hizmet kalitesi bakımından bugüne kadar hep fark yarattığını ve yaratmaya devam edeceğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Yaptığımız yatırımlar, sektörü hep bir adım öteye taşımış ve bunun sonucu olarak ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı son 20 yılda 3,4 katına çıkmıştır. 2019'da turizm rekorunu kırarak, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün verileriyle en çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler sıralamasında dünya 6. olduk. Kovid-19 pandemisinin etkilerini göstermeye devam ettiği 2021'de tüm zorluklara ve yasaklara rağmen süreci başarıyla yürüttük ve bu rekoru da aşarak dünya 4'üncülüğüne yükseldik. 2022 yılı ocak-eylül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artışla 40,25 milyon kişi olmuştur.