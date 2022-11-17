Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ocak-eylül 2022 döneminde turizm gelirimiz 35 milyar doları aştı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, bu yılın ocak-eylül döneminde turizm gelirlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artış göstererek 35 milyar doları aştığını bildirdi.

EKONOMİ 17.11.2022, 12:50
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ocak-eylül 2022 döneminde turizm gelirimiz 35 milyar doları aştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumuna, Taksim'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa dileyerek başladı.

Bakan Ersoy, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 2023'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği "büyüyen, güçlenen ve her alanda lider Türkiye" vizyonuna, kültür, sanat, turizm, kültürel diplomasi alanlarında katkı sağlamak ve ülkeyi bir marka haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını (TGA) kurarak, Türkiye'yi dünyanın en etkili ve yoğun tanıtım yapan ülkesi haline getirdiklerini ifade eden Ersoy, tanıtım faaliyetlerine yoğun şekilde devam ettiklerini belirtti. Ersoy, dergi, gazete ilanları, televizyon reklamları, tanıtım filmleri, birlikte reklam çalışmaları, sosyal medya uygulamaları, basın mensubu, influencer ve tur operatörleri ağırlamaları gibi hem dijital hem de konvansiyonel iletişim araçlarıyla ülkenin köklü tarihini, doğal güzelliklerini, kültürünü anlatan ve 200 ülkeye ulaşan özel tanıtım kampanyaları yürüttüklerini anlattı.

Tüm dünyaya örnek olan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" çalışmalarına bu yıl da hızla devam ettiklerini, haziran 2022 itibarıyla 12 bini aşkın tesis ve aracın, TGA'nın yetkilendirdiği uluslararası denetim firmalarınca denetlendiğini ve sertifika almaya hak kazandığını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Turizm ülkemizdeki lokomotif endüstrilerden birisidir. Bu alanda küresel sürdürülebilirlik uygulamalarına hız vermek, uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve turizm pazarındaki rekabetçiliğimizi artırmak için 2022'de dünyanın önde gelen sertifikasyon kuruluşları arasında yer alan, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (Global Sustainable Tourism Council) ile 3 yıllık iş birliği anlaşmasına imza attık. Bu iş birliğinin sonucu olarak, uluslararası standartlara uygun bir şekilde Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı'nı hazırladık. Program kapsamında, konaklama tesisleri için sürdürülebilir turizm kriterleri hazırlanarak, Global Sustainable Tourism Council'e uluslararası tanınırlık için başvuru gerçekleştirildi. Böylesine kapsamlı bir çalışmayı dünyada yapan ilk ülke olduğumuzu da söylemek isterim. Çok yakında hayata geçecek Sürdürülebilir Turizm Programı ile dünyada sürdürülebilir turizm konusunda örnek alınacak bir ülke olacağız. Bu sayede turizm sektörü uzun vadede daha da güçlü bir hale gelecektir."

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesislerinde 289 bin 763 yatak

Ersoy, doğaya saygılı, çevreye duyarlı, israf yerine kanaati esas alan bir anlayışı toplumsal hayata yerleştirmek gerektiğine işaret ederek, bu düşüncenin turizm alanında da karşılık bulması amacıyla 2008'de başlayan kampanyayla çevreye duyarlı konaklama tesislerinin sayısını önemli ölçüde artırdıklarını vurguladı.

Ekim 2022 itibarıyla "Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli" tesis sayısının 446'ya, bu tesislerdeki yatak sayısının ise 289 bin 763'e ulaştığını belirten Ersoy, 2023-2025-2030 yıllarını kapsayan Sürdürülebilir Turizm Programı ile bütün konaklama tesislerinin aşamalı şekilde çevreye duyarlı hale geleceğini bildirdi.

Türkiye'nin, turizmde sunduğu hizmet kalitesi bakımından bugüne kadar hep fark yarattığını ve yaratmaya devam edeceğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Yaptığımız yatırımlar, sektörü hep bir adım öteye taşımış ve bunun sonucu olarak ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı son 20 yılda 3,4 katına çıkmıştır. 2019'da turizm rekorunu kırarak, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün verileriyle en çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler sıralamasında dünya 6. olduk. Kovid-19 pandemisinin etkilerini göstermeye devam ettiği 2021'de tüm zorluklara ve yasaklara rağmen süreci başarıyla yürüttük ve bu rekoru da aşarak dünya 4'üncülüğüne yükseldik. 2022 yılı ocak-eylül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artışla 40,25 milyon kişi olmuştur.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 17 Kasım 2022
İmsak 06:18
Güneş 07:46
Öğle 12:54
İkindi 15:28
Akşam 17:51
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 12 21
7. Rizespor 12 19
8. Manisa FK 12 19
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Sakaryaspor 13 16
12. Altay 13 15
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4