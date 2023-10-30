Kripto para piyasası hafta sonu %1 yükseldi, Bitcoin 34.200$ seviyesinde haftaya başladı

Makro gündem bakımından yoğun bir haftaya giriş yapıyoruz. Özellikle çarşamba günü ABD Merkez Bankası Fed’in Kasım ayı faiz kararı açıklanacak. Son sinyaller ve veriler ile kasım ayı toplantısında faizin %5,5 düzeyinde sabit kalması öngörülüyor. Toplantının ardından Powell’ın yapacağı konuşma ileriye dönük mesajlar içerebilir ve Bitcoin bu mesajlardan etkilenebilir. Öte yandan cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi de ekonominin seyri açısından önemli olacak. Güçlü faiz artışları gerçekleştiren Fed’e rağmen ABD ekonomisi oldukça dirençli ve güçlü gözüküyor. Satışlar güçlü seyrederken iyi gelen istihdam verileri 2022 yılından bu yana konuşulan resesyon beklentilerinin boşa çıkmasını sebep oldu. Tarım dışı istihdam verilerinin artık bu noktadan sonra Bitcoin fiyatlamasına güçlü etki göstermemesi beklenebilir. Çünkü Fed faizde tepe noktasında veya tepeye çok yakın. Kasım ayından sonra Fed tarafından faiz indirim söylemlerini tartışmaya başlayacağız ve bu kripto para piyasalarının büyümesine ciddi katkı sağlayacak.

Öte yandan geçtiğimiz cuma günlük bülten raporunda da belirttiğimiz gibi önümüzdeki sene kripto para regülasyonlarının artması ve somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. Türkiye bu konuda 2024 yılında somut yasal adımlar atmayı planlarken Fed yetkililerinden gelen söylemler de gelecek yıl bir aksiyon alınmasının beklendiği yönünde. Nitekim hafta sonu Tayvan’da da kripto para yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Elbette en çok ABD’nin nasıl bir tasarı hayata geçireceği önemli olurken genel olarak olumlu beklentilerin olduğu 2024 yılında regülasyon adımlarının da eklenmesi kripto para piyasasının güçlenmesini sağlayacaktır.