Kredi Notu Düşüklere Müjde! Sadece 1 Ayda Kredi Notu Nasıl Yükseltilir?

Kredi Notunun Önemi Artıyor!

Türkiye'de kredi ve kredi kartı kullanımı her geçen gün artıyor. Ancak bu kullanımın yanı sıra zamanında ödenmeyen borçlar, bireylerin kredi notlarını olumsuz etkiliyor. Bu da ilerleyen dönemlerde yeni kredi ve kredi kartı taleplerinde büyük sorunlara yol açıyor.

Bankaların Gözdesi: Yüksek Kredi Notu!

Bankalar, kredi verirken genellikle KKB puanını baz alıyor. Bu puanın yüksek olması, bankaların gözünde güvenilir bir müşteri olmanızı sağlıyor. Ancak birçok kişi bu puanın nasıl yükseltileceği konusunda yeterli bilgiye sahip değil.

Kredi Notunu Yükseltmenin Püf Noktaları

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, kredi notunu yükseltmek isteyenler için altın değerinde bilgiler paylaştı. Özellikle kredi kartı borcunu son ödeme tarihinden önce ödemenin, kredi notunun yükseltilmesinde büyük bir etkisi olduğuna dikkat çekti.

Zamanında Ödeme ve Otomatik Talimatın Gücü

Kredi notunuzun hızla yükselmesini istiyorsanız, kredi kartı borçlarınızı son ödeme tarihinden önce ödemeniz gerekiyor. Bu ödemeleri unutmamak adına otomatik talimat yöntemini tercih edebilirsiniz. Doç. Dr. Eryılmaz, bu ödemelerin düzenli olarak yapılmasının kredi notunda 1 ay içinde 100 ila 150 puanlık bir artış sağlayabileceğini belirtti.

Kredi Notunu Yükseltme Yöntemleri

Doç. Dr. Eryılmaz, kredi notunu hızla yükseltmek için şu adımları öneriyor: