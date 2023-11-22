Kredi kartları alarm veriyor! Kredi faizi yükseldi, düşük gelirli karta koştu

Yükselen enflasyon karşısında kredi kartlarında kişi başı borç artışı sürüyor. İhtiyaç kredilerinde görülen faiz oranlarındaki yükselişin ardından hanehalkı, kredi kartı kullanımına yönelmiş durumda. Hem bireysel kredi kartı aktif kullanıcı sayısı hem de kişi başı borç tutarı artıyor. 25 bin lira ve altı limite sahip kredi kartlarında limit kullanım oranı yükseldi. Buna karşılık, yüksek limitli kartlarda limit kullanım oranı geriledi.

İhtiyaç kredilerinde görülen faiz oranlarındaki yükselişin ardından hanehalkı kredi kartı kullanımına yöneldi. Bireysel kredi kartlarında kişi başı borç artışı sürerken, özellikle 25 bin TL ve altı limite sahip kredi kartlarında limit kullanım oranının artışını sürdürdüğü görüldü. En düşük limitli kredi kartlarında limit kullanım oranının yükseldiği görülüyor.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) analizine göre, bireysel kredi kartında kişi başı borç artışı yavaşlayarak da olsa devam ediyor. Bloomberbg HT'nin aktardığı Finansal İstikrar Raporu'ndaki analize göre, limit kullanım oranları daha düşük limitli kartlarda artıyor. Bireysel kredi kartı aktif kullanıcı sayısında ve kişi başı borç tutarında artış sürüyor.

EN ÇOK DÜŞÜK GELİRLİ KARTI KULLANDI

İhtiyaç kredilerinde görülen faiz oranlarındaki yükselişin ardından hanehalkının kredi kartı kullanımına yöneldiği görülüyor. Analize göre gelir artışları sonrası yapılan limit güncellemeleri kredi kartı kullanım kapasitelerini etkiliyor. Yüksek limitli kartlarda limit kullanım oranı gerilerken 25-100 bin TL arası limite sahip kartlarda doluluk sınırlı artış sergiledi. 25 bin TL ve altı limite sahip kredi kartlarında ise limit kullanım oranının artışını sürdürdüğü görüldü.

Kredi kartından faize bırakılan borç tutarı artarken bu tutarın toplam kredi kartı borcuna oranı ise tarihsel ortalamaların altında kaldı. Asgari ödeme oranı ve üzerinde ödeme yapılan kartlarda faize bırakılan borçların toplam kart bakiyesine oranı yüzde 12,6 olurken, asgari ödeme oranının altında ödeme yapılan kartlarda gecikmeye bırakılan borçların oranı yüzde 8,1 olarak kaydedildi. Gecikmeye bırakılan borcun toplam bireysel kredi kartı bakiyesine oranı yaklaşık yüzde 20 ile tarihsel ortalamasının altında yer aldı.