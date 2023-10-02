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Kredi Kartıyla Benzin alanlar artık 2 kere düşünecek ! Komisyon oranları can yakacak

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Kredi Kartıyla Benzin alanlar artık 2 kere düşünecek ! Komisyon oranları can yakacak
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların yanı sıra, kredi kartı kullanıcılarını da etkileyen bir durum ortaya çıktı. Bankalar tarafından alınan yeni kararla birlikte kredi kartı ile akaryakıt alımlarındaki komisyon oranları güncellendi

Akaryakıt fiyatlarındaki artışların yanı sıra, kredi kartı kullanıcılarını da etkileyen bir durum ortaya çıktı. Bankalar tarafından alınan yeni kararla birlikte kredi kartı ile akaryakıt alımlarındaki komisyon oranları güncellendi.

AKARYAKITTA KOMİSYON ZAMMI
Kredi kartı komisyon oranlarının güncellenmesiyle birlikte akaryakıt sektörüne bir darbe daha vuruldu. Son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar ve enflasyon ile komisyonda indirim beklerken, akaryakıt istasyonlarını ters köşeye yatıran karar duyuruldu.
Kredi kartı komisyonu son güncelleme ile yüzde 3 seviyesine yükseldi. Bu durumda akaryakıt istasyonundan kredi kartı ile yapılacak 1000 TL'lik işlemin 30 TL'lik kısmını banka komisyon olarak alacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
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