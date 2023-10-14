Kredi Kartı ve Bireysel Kredi Borçları İcraya Verilen Vatandaş Sayısı Yükseliyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu yılın ilk 8 ayında kredi kartı ve bireysel kredi borcunu ödeyemeyen 870 bin 513 kişinin bankalar tarafından icraya verildiğini belirtti.

Icra Dosyaları Hızla Artıyor

Gürer, 1 Ocak - 6 Ekim tarihleri arasında icra dairelerine gelen dosya sayısının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 10 milyon 444 bin olduğunu ifade etti.

Ekonomideki Dengesizlikler Artıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonominin yönetiminin zam ve yaygın vergilerle oluşturduğu kamu ve hazine gelirlerine yansıyan artışın vatandaşları daha da yoksullaştırdığını vurguladı. Gürer, AKP hükümetinin ekonomi uygulamalarının her bakan değişikliğiyle farklılaştığını, yeni süreçte zam, vergi, düşük taban fiyat ve düşük ücretlerin şekillendiğini ve kamu ürünlerindeki zam ile adaletsiz vergi uygulamalarına rağmen vatandaşların enflasyon karşısında daha da yoksullaştığını söyledi.

Faiz Oranları Yükselirken Kredi Kullanımı Devam Ediyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tüketici kredisi faiz oranlarının aylık yüzde 5'e, yıllık yüzde 60'a yaklaşmasına rağmen bireysel kredi kullanımının devam ettiğini belirterek, özellikle yüksek enflasyon ve yetersiz gelire sahip vatandaşların kredi kartlarıyla harcama yapmaya devam ettiğini ifade etti.

Kredi Kartı ve Bireysel Kredi Borcu Sorunu Büyüyor

Bankaların bu yılın ocak-ağustos döneminde bireysel kredi borcunu ödeyemeyen toplam 561 bin 930 kişiyi icraya verdiğini ve kredi kartı borcu ödeyemeyen 542 bin 996 kişiyi icra takibine aldığını aktaran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu dönemde toplam 870 bin 513 vatandaşın bankalara olan kredi kartı ve tüketici kredisi borcunu ya da her ikisini birden ödeyemediği için icraya verildiğini belirtti.

Icra Dosyaları Sayısı Artıyor

1 Ocak - 6 Ekim 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 oranında artarak 10 milyon 444 bine çıktığını belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşların bankalara olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesinin 22 - 29 Eylül haftasında 34,9 milyar lira artarak 2 trilyon 466 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Ayrıca tüketici kredilerinde 7,4 milyar liralık artış yaşanırken, kredi kartı borç bakiyesinde ise 27,5 milyar liralık yüksek artış görüldü. Yıl başından itibaren tüketici kredilerinin yüzde 32,9 oranında artarak 1 trilyon 489 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesinin ise yüzde 115,3 oranında artarak 977 milyar liraya yükseldiğini ifade etti.

Bankaların İcralık Kredi Alacakları Artıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bankaların zamanında tahsil edilemeyen kredi alacaklarının yılbaşından bu yana 9,4 milyar liralık artışla 39,7 milyar liraya çıktığını da sözlerine ekledi.

Vatandaşlar Icra Baskısı Altında

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, temel tüketim ürünlerine sık sık yapılan zamlar, yüksek enflasyon ve ekonomik krizin dar ve sabit gelirlilere zarar verdiğini ifade ederek, AKP hükümetinin ekonomiyi iyi yönetemediğini ve vatandaşlara bu konudaki beceriksizliğinin faturasını ödetdiğini söyledi. Vatandaşların evlerine ekmek götürmekte zorlandığını ve kredilere ve kredi kartlarına yüklenmek zorunda kaldığını, ama borçlarını ödeyemediklerinde icra baskısıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Kapanan İşyerleri Artıyor

Ülkedeki ekonomik sorunlara da değinen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hükümetin mevcut uygulamalarının Mart ayına kadar devam edeceğini ve sonrasında daha da ağırlaşan vergi ve kamu zamlarıyla hazine açıklarını kapatmaya çalışacağını ifade etti. Gürer ayrıca, taban fiyatların düşük tutulmasının Şekerpancarı üretimi gibi diğer sektörleri de etkilediğini ve esnafın krediye erişim sorunu yaşadığını, iflas ve iş bırakma vakalarının arttığını belirtti. TOBB verilerine göre bu yıl ocak-ağustos döneminde 47 bin 394 şirket veya gerçek kişi ticari işletme kapandı. Aynı dönemde yeni tescil edilen esnaf sayısının azaldığını ve kapanan esnaf sayısının arttığını da dile getirdi. Bu nedenle ekonomideki sorunların çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.