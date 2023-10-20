Kredi Kartı Sahipleri İsyan Ediyor! Böyle Birşey İlk Defa Yaşanıyor..

Yüksek Komisyon Oranları Esnafı Vurdu:

Kredi kartları, modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmişken, bankaların esnafa uyguladığı yüksek kredi kartı komisyon oranları geçtiğimiz hafta adeta fırlayarak %3,5 seviyelerine ulaştı. Özellikle küçük işletmeler, bu artışın ekstra bir mali yük oluşturmasıyla tepki gösteriyor.

BSMV Artışıyla İkinci Darbe:

Yüksek komisyon oranlarına ek olarak, Tüketici Kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), %10'dan %15'e çıkmasıyla işletmeleri vurdu. Bu artış, esnaf odalarını bankaları "emeksiz kazanç sağlamakla" itham etmesine yol açtı.

İşletmelerin Maliyetleri Artıyor:

Bankaların yüksek komisyon politikası, birçok işletmeyi maliyetler konusunda zor durumda bıraktı. Artan maliyetler nedeniyle birçok esnaf, ürün ve hizmet fiyatlarına zam yapmak zorunda kaldı veya kredi kartıyla ödeme seçeneğini kaldırma yoluna gitti.

Alternatif Ödeme Yöntemleri Gündemde:

Bankaların yüksek komisyonlarına karşı mücadele eden iş yerleri, müşterilerin havale ve EFT ile ödeme yapmasını teşvik ediyor. Ancak bu yöntem, kayıt dışı ekonomiyi teşvik edebilir ve vergi kaçakçılığı riskini artırabilir.

Kredi Kartı Faizlerindeki Artış Endişe Verici:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın parasal sıkılaşma politikasının devam edeceği açıklamaları, kredi kartı faiz oranlarının artışının yanı sıra kredi kullanım şartlarının daha da sertleşeceğine işaret ediyor. Politika faizlerinin %30'a çıkabileceği konuşulan bir dönemde, kredi kartı faizlerindeki artış vatandaşların bütçesini ciddi anlamda sarsıyor.

Uzun Vadeli Etkiler:

Bu gelişmelerin uzun vadeli ekonomik etkilere yol açabileceği ve tüketici harcamalarını olumsuz etkileyerek ekonomik büyümeye baskı yapabileceği endişeleri ortaya çıkıyor. Önümüzdeki dönemde, hem bireysel hem de ticari kredi şartlarında daha fazla sıkılaştırma adımlarının atılması ve bankacılık sektöründeki dalgalanmaların yakından izlenmesi gerekecek.