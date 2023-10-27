Kredi Kartı Kullanıcıları Dikkat! Kullanırken İki Kere Düşünün! Merkez Bankası'ndan Şaşırtan Faiz Kararı!

Türkiye ekonomisinde enflasyonun yükselmesi ve ekonomik dalgalanmaların yaşanması, kredi kartlarının popülerliğini artırdı. Fakat Merkez Bankası'ndan gelen faiz artış haberiyle vatandaşlar, kredi kartı kullanımı konusunda yeni bilgilere ulaştı. İşte bu konudaki son gelişmeler ve detaylar.

Merkez Bankası'ndan Flaş Karar: Faizlerde Büyük Artış!

Dün, finans piyasalarının merakla beklediği Merkez Bankası toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonucunda, politika faiz oranında %30,00'den %35,00'e 500 baz puanlık bir artışın yapılacağı açıklandı. Bu, TCMB'nin son dönemde yaptığı toplam 2150 baz puanlık artışı da kapsıyor. Bu kararın ardından, bankaların kredi ve kredi kartı faiz oranlarında değişiklik yapması bekleniyor.

Kredi Kartı Kullanıcıları İçin Önemli Uyarı: Yeni Faiz Oranlarına Dikkat!

Merkez Bankası'nın son faiz kararı doğrultusunda bankalar kredi kartı faizlerini güncelliyor. Kredi kartlarında esas alınan referans faiz oranı bu değişiklikle yüzde 3.16 olacak. Peki, yeni faiz oranları ne olacak?

Aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3.26'dan yüzde 3.71'e çıkacak.

Aylık gecikme faizi yüzde 3.56'dan yüzde 4.01'e yükselecek.

Nakit çekimlerde faiz oranı aylık yüzde 4.02'den yüzde 4.47'ye artacak.

Ticari kredi faizlerinin üst sınırı, yüzde 69,3'ten yüzde 83'e yükselecek.

İhracat ve yatırım kredilerinde üst sınır yüzde 53.9'dan yüzde 64.5'e çıkacak.

Yeni Faiz Oranları Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

1 Kasım itibariyle kredi kartı ve ticari kredilerde uygulanacak olan bu yeni faiz oranları hayata geçirilecek. 1 Kasım'a kadar gerçekleştirilen işlemlerde mevcut faiz oranları geçerli olmaya devam edecek.