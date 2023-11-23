Kredi Kartı Kullananlara Müjde! Merkez Bankası Açıkladı: Yılsonuna Kadar Artış Yok!

Kredi kartları, günümüz ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan son açıklamalara göre, yıl sonuna kadar kredi kartı faiz oranları ve üye iş yeri komisyon oranlarında herhangi bir değişiklik beklenmemektedir. Bu karar, özellikle kredi kartı kullanıcıları ve işletmeler için önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

TCMB'nin Referans Oranı ve Etkileri

TCMB, kredi kartı işlemlerinde uygulanan azami faiz oranlarını ve üye iş yerlerine uygulanan azami komisyon oranlarını belirlemekte kullanılan referans oranın hesaplanması sürecine dair detayları paylaştı. Bu süreç, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında yürütülmektedir. Açıklanan bilgilere göre, referans oran, bankaların 32-45 gün vadeli Türk Lirası mevduatlarına uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ve politika faiz oranının yüzde 10 fazlasının düşük olanı esas alınarak hesaplanmaktadır. Bu oran, her ayın sonunda duyurulmaktadır ve yüzde 5'ten fazla bir değişiklik olursa güncellenmektedir.

Aralık Ayı İçin Öngörüler

TCMB'nin duyurusuna göre, Aralık ayı için referans oranın sabit kalacağı tahmin edilmektedir. Bu durum, kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri komisyon oranlarının yıl sonuna kadar aynı kalacağı anlamına gelmektedir. Aralık ayı referans oranı, ayın sondan beşinci iş günü olan 24 Kasım 2023 tarihinde ilan edilecektir.

Bu kararın ardından kredi kartı kullanıcıları ve işletmeler, yıl sonuna kadar mevcut faiz ve komisyon oranlarıyla işlemlerini sürdürebileceklerdir. Bu durum, özellikle ekonomik istikrar açısından önem taşımakta ve kredi kartı kullanımının daha öngörülebilir bir hal almasına yardımcı olmaktadır.