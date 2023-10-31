Kredi Kartı kullananlar artık 2 kere düşünecek! Yarından itibaren başlıyor

Türkiye'de artan enflasyon ve ekonomik kriz kredi kartı kullanımı hızla artmış durumda. Ger geçen ay binlerce kişi kredi kartı borç bataklığına batarken gelen son dakika haberi herkesi şoke etti. Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son 24 saatiniz kaldı. Kredi kartı sahiplerine kötü haber. Gece yarısından itibaren borcunuz kat ve kat artacak. Kredi kartı faiz oranlarında flaş artış.

KREDİ KARTI KULLANANLAR DİKKAT! TÜM HESAPLAR DEĞİŞTİ

Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve son olarak Ekim ayı toplantılarında peş peşe faiz artırımına giden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayının ilk haftalarında 1.36 olan kredi kartı akdi faizlerini de kısa bir sürede yüzde 3.71'e kadar yükseltmiş oldu. Artış ile birlikte kredi kartı yıllık bileşik faizi yüzde 65'e yükselirken, bankaların hesapta bakiye bulunmaması halinde müşterilerine faydalanmaları için sundukları kredili mevduat hesapları ve nakit avans işlemleri için uygulanacak faiz oranıysa yıllık yüzde 85'e yükselecek.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Uzmanlar bu faiz artışların dar gelirli ailelerin ekonomik olarak iyice geriye düşmesine neden olacağını belirtiyor. Bu faiz artışları 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak. Kredi kartı limitlerine göre değişmekle birlikte, o ay içerisinde yapılan harcamanın tamamını, ekstre kesim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde ödeyen vatandaşlar, herhangi bir faiz ücreti ile karşı karşıya kalmayacak.

Ekonomistler ise hemen bankalarını arayıp durumdan bilgi almasını öğrendi. Planlamaya dahil edilmeyen ve ilerleyen günlerde karşı karşıya kalınabilecek ilave harcamalar için kredi kartına başvurmak, sizi içinden çıkılamayacak bir borç yumağına düşürebilir.