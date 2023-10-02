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Kredi Kartı İle Benzin Alırken Dikkat! Bu Fiyatlar Sizi Üzecek! Komisyon Oranları Değişti

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Kredi Kartı İle Benzin Alırken Dikkat! Bu Fiyatlar Sizi Üzecek! Komisyon Oranları Değişti
Akaryakıt fiyatlarına ek olarak, kredi kartı kullanımlarında da değişiklikler yaşanıyor. Bankaların yeni aldığı kararla birlikte, kredi kartıyla yapılan akaryakıt alımlarındaki komisyon oranları değiştirildi. Peki, bu yeni değişiklik nedir?

Akaryakıt fiyatlarına ek olarak, kredi kartı kullanımlarında da değişiklikler yaşanıyor. Bankaların yeni aldığı kararla birlikte, kredi kartıyla yapılan akaryakıt alımlarındaki komisyon oranları değiştirildi. Peki, bu yeni değişiklik nedir?

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Akaryakıt fiyatlarında sıkça görülen zamların yanı sıra, kredi kartı komisyonlarındaki değişiklikler de sürücüler için ek maliyetler oluşturmaya başladı. Bankaların bu yeni tarife belirlemesi, özellikle akaryakıt sektörünü etkiliyor.

Akaryakıtta Ne Kadar Komisyon Ödeniyor?

Kredi kartlarına uygulanan komisyon oranının son güncellemesiyle yüzde 3'e yükseltilmesi, akaryakıt istasyonlarında da değişikliklere yol açtı. Örneğin, 1000 TL değerinde bir akaryakıt alımında bankaların alacağı komisyon tutarı 30 TL olarak belirlendi.

Akaryakıt Satışında Kar Dağılımı

MyNet'in paylaştığı verilere göre, dağıtım ve bayi entegre brüt kar marjı yüzde 8.6 olarak belirlenmiştir. Karın yarı yarıya paylaşıldığı varsayıldığında, marj yüzde 4,3'e düşmektedir. POS cihazlarına giden yüzde 3'lük oran düşünüldüğünde, bayinin eline geçen kar oranı yüzde 1,3 olmaktadır. Nakliye maliyetleri yüzde 0,7'yi alırken, geriye kalan kar marjı yüzde 0,6 olarak belirleniyor.

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Bu durumda, 1000 TL'lik bir satıştan 30 TL POS cihazlarına, 7 TL nakliye maliyetlerine ayrılıyor. Kalan brüt kar 43 TL olup, net kar ise 6 TL'dir.

2 Ekim'de Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 36,61 TL
  • Motorin: 40.06 TL
  • LPG: 17,33 TL

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 36,66 TL
  • Motorin: 40,12 TL
  • LPG: 17,78 TL

Ankara

  • Benzin: 37,26 TL
  • Motorin: 40,64 TL
  • LPG: 17,75 TL

İzmir

  • Benzin: 37,36 TL
  • Motorin: 40,80 TL
  • LPG: 17,40 TL

Akaryakıt fiyatları ve komisyon oranlarındaki bu değişiklikler, sürücüler için önemli maliyetler oluşturabilir. Bu nedenle, akaryakıt alımlarında kredi kartı kullanırken dikkatli olunması önerilir.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
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