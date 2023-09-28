Kredi Kartı Faizlerinde Şok Artış! 1 Ekim'de Başlıyor! Peki Şimdi Ne Olacak?

Son zamanlarda yaşanan ekonomik daralma ve hayat pahalılığı, kredi kartı kullanımını artırdı. Ancak Merkez Bankası'nın son aldığı karar, bu kullanıcıların yüzünü asacak. Peki ne oldu? İşte tüm detaylarıyla bu konudaki gelişmeleri sizin için derledik...

Hükümetin Faiz Kararları ve Seçim Sonrası Artış

Seçim öncesi dönemde, hükümetin kontrolünde tutulan faiz oranları, seçimlerin ardından ciddi bir artış gösterdi. Özellikle politika faizi yüzde 8,5'tan dört ay içerisinde yüzde 30'a tırmandı. Bu artış, kredi kartları ve nakit çekimler için uygulanan faiz oranlarına da yansıdı.

Asgari Ödemede Faiz Oranı Değişikliği

Kredi kartı borçlarınızda sadece asgari tutarı ödemeyi tercih ederseniz, kalan borç için uygulanan akdi faiz oranlarına dikkat etmelisiniz. Önceleri yıllık yüzde 23,4 olan bu faiz oranı, 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla yüzde 65'e çıkacak.

Gecikme Faizinde Yeni Oranlar

Eğer kredi kartı borcunuzun asgari tutarını ödeyemez veya eksik öderseniz, gecikme faiziyle karşı karşıya kalırsınız. Seçim öncesi dönemde yıllık yüzde 29,2 olan bu oran, 1 Ekim 2023'ten itibaren yüzde 72'ye ulaşacak.

Nakit Çekim Faizinde Büyük Artış

Kredi kartlarından nakit çekim yapan kullanıcılar için de faiz oranlarında önemli bir değişiklik var. Önceki dönemde yıllık yüzde 29,2 olan faiz oranı, 1 Ekim 2023 itibarıyla yüzde 92,64 seviyesine gelecek.