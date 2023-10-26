Kredi Kartı Faizi, İhtiyaç Kredisi, Ticari Kredi Faizi Hepsi Artıyor! TCMB’den Üst Üste Beşinci Faiz Artışı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz oranlarını yine artırma yoluna gitti. Peki, bu kararın ekonomik sonuçları neler olacak? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Faiz Artırımına Gitti

TCMB, son zamanlarda gündemin en sıcak maddesi olan faiz kararını duyurdu. Yapılan açıklama ile yüzde 30 olan faiz oranı, yüzde 35 seviyesine çıkarıldı. Bu, bankanın arka arkaya beşinci faiz artırımını gerçekleştirdiği anlamına geliyor. Bu kararın etkisiyle, bankaların belirlediği kredi kartı ve ticari kredi faiz oranları da değişiklik gösterdi. Bu durum, kredi kartı faizlerinin daha da yükseleceği ve ihtiyaç kredilerinin daha erişilmez hale geleceği anlamına geliyor.

Faiz Artırımının Detayları ve Önemi

22 Haziran 2023'te toplanan TCMB, o zamandan bu yana toplamda 2.150 baz puanlık bir artışla faizleri yüzde 8.50'den yüzde 35'e taşıdı. Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık görevine gelmesinden bu yana, TCMB'nin faiz politikası bu yönde net bir çizgi izliyor.

Kredi Kartı ve Ticari Kredi Faizlerinde Neler Değişiyor?

Bu faiz artırımının ardından kredi kartı ve ticari kredi faizleri değişime uğradı. Ekonomist Hayri Kozanoğlu, "TCMB'nin 500 puanlık artışla faiz oranlarını yükseltmesi, özellikle kredi kartı ve bireysel kredi faizlerinde önemli yükselmelere sebep olacak" açıklamasında bulundu.

Kredi Kartında Gecikme Faizi ve Nakit Çekim Faizi Ne Durumda?

Referans faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte, kredi kartı gecikme faizleri aylık yüzde 3,71 seviyesine (yıllık bileşik yüzde 55,9) ulaştı. Aynı şekilde, nakit çekim faizi de yüzde 4,02'den yüzde 4,47'ye (yıllık yüzde 70,3) yükseldi.

Ticari Kredilerde Son Durum

Ticari kredi faizleri de bu artıştan nasibini aldı. Üst sınır, yüzde 69,3'ten yüzde 83 seviyesine çıkarken, ihracat ve yatırım kredileri için yıllık oran yüzde 53,9'dan yüzde 64,5'e çıktı.