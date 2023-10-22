Kredi Kartı Devri Son Mu Buluyor? İşte Yeni Ödeme Trendi!

Sokaklarda, alışveriş merkezlerinde ve tüm marketlerde alışveriş yöntemlerinde devrim niteliğinde bir değişiklik yaşanıyor. Kredi kartı komisyon ücretlerindeki artış, İBAN üzerinden ödemelerin popülerliğini artırmaya başladı.

Kredi Kartı Komisyonlarındaki Büyük Artış

Son zamanlarda, kredi kartı komisyon oranlarında yüzde 0.49'dan yüzde 3.5'e kadar çarpıcı bir yükseliş yaşandı. Bu, oranların yaklaşık olarak 7 kat artması anlamına geliyor. Bu durum, esnaf arasında büyük bir rahatsızlığa yol açtı. Kredi kartıyla gerçekleştirilen ödemelerde bu kesintiler yüzünden esnaf, "Paramız eriyor" şeklinde tepkiler gösteriyor.

Nakit Kullanımında Düşüş: Kredi Kartı Kullanımı Artışta

2023 yılı itibariyle Türkiye'de aktif olarak kullanılan kredi kartı sayısının 108 milyon 300 bine ulaştığı gözlemleniyor. Pandemi sonrası nakit para taşıma alışkanlığı büyük oranda azaldı. Bu değişiklik bankaları da etkiledi ve sonuç olarak komisyon oranlarındaki artışa yol açtı.

İBAN İle Ödeme Dönemine Merhaba

Artan komisyon ücretleri, esnafı kredi kartı ödemelerine karşı daha temkinli hale getirdi. Bazı işletmelerde "kredi kartı kabul edilmez" uyarılarıyla karşılaşmaya başladık. Ancak bu, ödemelerin durduğu anlamına gelmiyor. Aksine, esnaf müşterilere doğrudan IBAN vererek, ödemelerin banka hesaplarına doğrudan transfer edilmesini teşvik ediyor.