Kredi Kartı Borcu Olanlara Önemli Uyarı: Perşembe Günü Faiz Oranları Değişecek!

Ekonomi yönetiminin kredi kartlarına fren getirecek yeni tedbirleri uygulama sinyalleri vermesinin ardından, gözler bu hafta Perşembe günü yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantıda beklenti, faizlerin 500 baz puan artması yönünde. Bu durum, kredi kartı borcu olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Taksitli Kredi Kartı Borçları Alarm Veriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı borçlarına ilişkin önlemler alınacağının sinyalini verdi. BDDK'nın haftalık verilerine göre, bireysel kredi kartı borçlarının toplamı 924.7 milyar lira. Bu borcun 422 milyar lirası taksitli kredi kartı borcundan oluşuyor. Kurumsal kredi kartı borçları da 346.3 milyar lira olarak açıklandı. Toplam taksitli kredi kartı borcu ise 572.5 milyar lira ile yarım trilyonun üzerine çıktı.

Faiz Oranlarındaki Artış Borçluları Zorlayacak

Merkez Bankası'nın Haziran ayından bu yana gerçekleştirdiği politika faizi artışı, kredi kartı faiz oranlarını da etkiliyor. Yüzde 8,5 olan politika faizi, son üç ayda yüzde 25'e yükseltilirken, kredi kartlarında uygulanan azami faiz oranı da Eylül itibariyle yüzde 2,81'e çıktı.

Perşembe Günü Ne Bekleniyor?

Bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerin 500 baz puan artırılması bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse, kredi kartı faiz oranlarında da yeni bir artış yaşanacak. Bu durum, özellikle yüksek borçları ve taksitleri olan vatandaşları zorlayacak bir süreci başlatabilir.

Öneriler ve Önlemler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık verileri, bireysel kredi kartı kullanımındaki artışın sürdüğünü gösteriyor. Ekonomi yönetiminin bu konuda alacağı tedbirler, borçlu vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Borçluların, bu dönemde borçlarını yapılandırmaları ve harcamalarını kontrol altına almaları büyük önem taşıyor.

Kredi kartı borcu olan vatandaşlar, bu gelişmeleri yakından takip etmelidir. Perşembe günü yapılacak olan toplantının sonuçları, birçok kişinin ekonomik geleceğini etkileyebilir.