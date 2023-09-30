KPSS Şartı Aranmadan İş Fırsatı: İŞKUR, 35 Bin Mezun Personel Alacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ülke genelinde kamu ve özel sektörde istihdam yaratmak amacıyla toplam 34 bin 529 kişilik personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu iş fırsatı, en az ilkokul mezunu olan ve KPSS sınavına girmemiş olan vatandaşlara büyük bir istihdam olanakı sunuyor.

Başvuru yapmak isteyen adaylardan aranan temel gereksinimler şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilkokul eğitimine sahip olmak,

18 yaşını doldurmuş, 45 yaşını aşmamış olmak,

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

Ayrıca, başvurulan pozisyonlara göre bazı işverenlerin B sınıfı sürücü belgesine sahip olmayı gereksinim olarak belirleyebileceğini unutmamak önemlidir.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret ederek üyelik oluşturmalı ve kişisel bilgilerini girmelidirler. Ardından, İŞKUR'un ana sayfasında bulunan arama bölümüne "beden işçisi" gibi ilgili bir iş başlığı yazarak uygun iş ilanlarını bulabilirler.

Bu önemli istihdam fırsatından yararlanmak isteyenler için hızlı hareket etmek büyük bir önem taşımaktadır. İlanlara başvuru süresi sınırlı olabilir ve farklı işverenlere göre değişiklik gösterebilir. Başvurularını eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlayarak bu iş fırsatından yararlanma şansını elde edebilirler.

İş arayanlar için bu tür istihdam duyuruları, iş hayatına katılmak isteyenler için büyük bir motivasyon kaynağıdır. İŞKUR'un sunduğu bu fırsatları değerlendirmek isteyen adayların başvuru sürecini takip etmeleri ve gerekli şartları sağladıklarından emin olmaları gerekmektedir