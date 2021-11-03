Kovid-19 salgını sonrası dijital ödeme sistemlerine güven arttı

TÜRKONFED'den yapılan açıklamaya göre, KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası tarafından hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi, "Dijital Dönüşüm ve Ödeme Sistemleri" ana temasıyla devam etti.

Teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen yılın 9. etkinliğine TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dokay Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Özen, IdeaSoft İş Ortakları Direktörü Eray Şentürk ile Moka Genel Müdürü Selim Güsar katıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Salih Özen, salgınla birlikte başlayan temastan kaçınma duygusunun tüketici alışkanlıklarını değiştirdiğini belirterek, "Market alışverişi, taksi çağırma gibi işlemleri saniyeler içinde yapabildiğimiz bu dönemde, dönüşümün en önemli tamamlayıcılarından biri de ödeme sistemlerinin dijitalleşmesi." ifadelerini kullandı.

Özen, salgın sonrası dijital ödeme sistemlerine güvenin arttığını vurguladı.

"Siber güvenliğin önemi arttı"

Mehmet Salih Özen, dijital ödeme sistemlerinin gelişmesiyle siber güvenliğin öneminin arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Araştırmalarımıza göre, KOBİ'ler dijitalleşmenin ilk fazında ve bu durum ödeme sistemlerine de yansıyor. KOBİ'ler tahsilat ve ödeme alma için ağırlıklı olarak hesaba ödeme gibi geleneksel yöntemleri tercih ediyor. Firmaların yüzde 81,3'ü ödeme almak, yüzde 79,5'i ise ödeme yapmak için hesaba ödeme yöntemini kullanıyor. Fiziki POS kullananların oranı yüzde 64,4, sanal POS kullananların oranı ise henüz yüzde 32 düzeyinde. Ancak firmaların dijital olgunluk düzeyi arttıkça bu alandaki uygulamaların kullanımının da paralel bir şekilde arttığı görüyoruz."

Dijital liderleri 21 bin kişi takip etti

Verilen bilgiye göre, 2018'de başlayan Dijital Anadolu Projesi, ilk iki yılında 9 kentte 3 bin KOBİ'ye ulaşırken, 2020'de salgın dolayısıyla çevrim içi ortamda düzenlenmeye başlandı. Programları o tarihten bu yana 18 bin katılımcı takip etti. Böylece proje boyunca toplam 21 bin kişiye ulaşılmış oldu.

Farklı temaların işlendiği etkinlik serisi, dijitalleşmeye odaklanan işletmeleri ve girişimcileri, dijital liderler ile buluşturmaya gelecek aylarda da devam edecek.