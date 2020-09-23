KORONAVİRÜS TÜRKİYE’Yİ NAKİT KULLANIMINDAN UZAKLAŞTIRDI

ING Grubu, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 13 Avrupa ülkesinde nakit kullanım

alışkanlıklarını inceledi. IPSOS tarafından gerçekleştirilen araştırma, son yıllarda teknolojinin

etkisiyle değişen nakit kullanım alışkanlıklarını ve koronavirüsün bu sürece etkisini ortaya

koydu.

Türkiye’deki katılımcıların yüzde 74’ü koronavirüs sonrası nakit kullanımına mesafeli

ING Grubu’nun araştırmasında katılımcılara, koronavirüs nedeniyle nakit kullanımında

tereddüt edip etmedikleri soruldu. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 46’sı tamamen, yüzde 28’i

büyük ölçüde olmak üzere toplamda yüzde 74’ü nakit kullanmakta tereddüt yaşadığını

söyledi. Avrupa’daki katılımcıların ise toplamda yüzde 48’i koronavirüs nedeniyle nakit

kullanımına tamamen veya büyük ölçüde sıcak bakmadıklarını ifade etti.

Türkiye’de pandeminin nakit kullanımı konusunda bir tereddüt yaratmadığını ifade eden

katılımcıların oranı yüzde 6’da kalırken, Avrupa ortalaması yüzde 21 oldu. Araştırmaya

katılan ülkeler arasında nakit kullanmaktan en az tereddüt eden üç ülke yüzde 41 ile

Avusturya, yüzde 34 ile Almanya ve yüzde 24 ile Çek Cumhuriyeti olarak sıralandı. Bu tablo,

nakit kullanımının daha yüksek olduğu ülkelerin pandemi sürecinden de fazla etkilenmediğini,

buna karşın yeni teknoloji ve ödeme yöntemlerinin gelişmesiyle nakit kullanımının azaldığı

Türkiye gibi ülkelerde pandeminin etkisiyle bu durumun hız kazandığını göz önüne serdi.

Türkiye nakitten uzaklaşmaktan memnun

Araştırmada katılımcılara, nakit kullanımından uzaklaşmanın kendilerini memnun edip

etmediği de soruldu. Türkiye yüzde 38 ile bu durumdan en fazla memnun olan ülke olurken,

İspanya yüzde 31 ile ikinci, İtalya yüzde 30 ile üçüncü sırada yer aldı. Avusturya’da ise her

100 kişiden yalnızca 3’ü nakitten uzaklaştığı için memnun. Avusturya’yı yüzde 13 ile

Hollanda ve yüzde 15 ile de Almanya takip etti.

Avrupa ülkelerinde taksi, Türkiye’de toplu taşıma harcamalarında nakit kullanımı düştü

ING Grubu’nun araştırmasında ayrıca, kullanıcıların farklı harcamalarındaki nakit

kullanımının son üç yıldaki değişimi de incelendi. 13 Avrupa ülkesinin ortalamasına

bakıldığında en büyük değişim taksi harcamalarında oldu. Buna göre 2017’de taksi

ödemelerinin yüzde 86’sı nakit olarak yapılırken 2020’de bu oran yüzde 70’e düştü. Bunu

yüzde 71’den 56’ya düşen toplu taşıma harcamaları izledi. Türkiye’de ise katılımcıların son

üç yılda nakit kullanımından en çok uzaklaştıkları alan toplu taşıma oldu. 2017’de

katılımcıların yüzde 70’inden fazlası toplu taşıma harcamalarını nakit olarak yaparken,

2020’de ulaşım kartlarına bakiye yüklemenin banka ve kredi kartları ile sağlanabilmesinin de

etkisi ile bu oran yüzde 48’e kadar düştü. Takside nakit kullanımı da yedi puanın üzerinde bir

düşüşle yüzde 70,6’ya geriledi.

Avrupa ülkelerinde arkadaşlara veya aileye verilen ödünç paralarda nakit kullanımı son üç

yılda 14 puan düşüşle yüzde 55 olarak gerçekleşti. Türkiye’de de bu harcamadaki nakit

kullanımı yaklaşık 7 puanlık bir düşüş ile yüzde 54,7 oldu.

Türkiye’deki katılımcıların son üç yılda nakit kullanımını daha çok tercih etmeye başladıkları

tek harcamaları ise yüzde 45,8’den yüzde 50,9’a yükselen ‘öğle yemeği, kahve ve

atıştırmalıklar’ oldu. Avrupa’da ise bu oran da düşmeye devam ederek yüzde 73’ten yüzde

62’ye geriledi.