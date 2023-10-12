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Koray Holding Halka Arz Sürecini Başlatıyor

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Koray Holding Halka Arz Sürecini Başlatıyor
Koray Holding, enerji üretimi, inşaat sektörü, gayrimenkul yatırımları, konaklama hizmetleri ile tarım ve balıkçılık alanlarında geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir. Şirketin önemli bir adım atarak halka arz sürecini başlattığı bilgisi gündeme geldi.

Koray Holding, enerji üretimi, inşaat sektörü, gayrimenkul yatırımları, konaklama hizmetleri ile tarım ve balıkçılık alanlarında geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir. Şirketin önemli bir adım atarak halka arz sürecini başlattığı bilgisi gündeme geldi.

Halka Arz Başvurusu Detayları

Koray Holding, kendi bünyesinde faaliyet gösteren ve şirketin yaklaşık üçte bir oranında hisseye sahip olduğu Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim ve Hun Yenilenebilir Enerji Üretim şirketleri aracılığıyla halka arz başvurusunda bulundu. Bu önemli adımın detayları Kamuoy Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuruldu.

Yönetim Kurulu Kararı ve Süreç

KAP'a yapılan açıklamaya göre, Koray Holding Yönetim Kurulu, şirket hisselerinin halka açılması yönünde karar aldı. Bu büyük ve stratejik kararın ardından gerekli hazırlıkların ve çalışmaların başlatıldığına dikkat çekildi. Halka arz süreci için belirlenen takvim dahilinde 10 Ekim 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurunun yapıldığı belirtildi.

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