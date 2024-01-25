Konut Yatırımcısı Yurt Dışı Yolcusu

Türkiye'de her zaman güvenli bir yatırım aracı olarak görülen konut alımları, son dönemde yüksek enflasyon ve maliyet artışları nedeniyle düşüşe geçti. Bu durum TÜİK'in sunduğu son verilerde de açıkça görülüyor. Türkiye'de konut satışları genel olarak bir önceki yıla göre yüzde 17,5 oranında azalarak 1 milyon 225 bin 926 adede ulaştı. Ancak son 9 yılda düşük performans gösterdiği kaydedildi. Kredili konut alımı yüzde 36,6 azalışla 177 bin 748 oldu.

Yurt içi konut alımlarında durum buyken, yabancı yatırımlarda durum farklı. Artan fiyatlar, krediye erişim, yüksek faiz oranları ve yatırım alımlarında kredi kısıtlamaları da gayrimenkul yatırımcılarının rotasını değiştirdi. Türk devletinin yurt dışındaki yatırım amaçlı gayrimenkulleri 2023'te ciddi oranda arttı. 2022'de 701 milyon dolar olan toplam yatırım tutarı ise yüzde 173,6 artarak 2023'ün ilk 11 yerinde 1 milyar 918 milyona yükseldi.

Yatırımcılara Türkiye Fiyatlarıyla Yurt Dışında Yatırım Cazip Geliyor

Bu fiyatlar karşısında Türk yatırımcılar için ülkedeki fiyatlarla yurtdışında yatırım yapmanın daha cazip hale geldiğini belirten Cornucopia Global Kurucu Ortağı Simon Jeffery, “İnsanlar, krediye ulaşamadığı zaman emlak alamıyor. Konut fiyatları bazı yerlerde yüzde yüzü geçti. Bu nedenle yatırım yapmak isteyenlerin yurt dışı eğilimi artıyor. Özellikle İngiltere pazarına Türklerin ilgisi oldukça yüksek.

Geçtiğimiz 18 ay boyunca İngiliz halkı, yüksek faiz oranları nedeniyle gayrimenkul satın almakta zorlandı. Talebin düşük olmasından yararlanan uluslararası yatırımcıların sayısı arttı. Sarıyer'de, Nişantaşı'nda ya da Beşiktaş'ta 12,5-15 milyon liralık bir daire almak yerine Manchester'ın en seçkin sitelerinden birinde 2 yatak odalı bir daireye sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda döviz cinsinden sağlanan kira geliri de yatırımı daha da cazip hale getiriyor. İngiltere'de geçtiğimiz yıl ortalama aylık kira gelirlerinin yüzde 10'un üzerinde artması, Türkiye'deki emsallerine göre daha kısa sürede amortisman sağlanacağı anlamına geliyor” diyerek sözlerini tamamladı.