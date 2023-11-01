Konut satışlarında yeni dönem başlıyor!

Taşınmazların yayınlandığı ilan sitelerinde spekülatif fiyatların önüne geçilmesi için Ticaret bakanlığı tarafından yapılan düzenlemenin devreye girmesiyle ilgili konuşan Gayrimenkul uzmanı, TÜGEM Üyesi Gülcan Altınay, “1 Kasım itibari ile Elektronik İlan Doğrulama Sistemi EİDS ile E devlet ve Web tapu üzerinden taşınmaz ve kimlik doğrulaması yapılarak ilanlar yayınlanabilecek ve dolayısıyla piyasayı olumsuz yönde etkileyen fahiş fiyatlı ilanların ve aynı zamanda vatandaşları sahte ilanlarla dolandıranların önüne geçilmiş olunacak” dedi.

1 KASIM’DAN İTİBAREN YETKİ BELGESİ OLMAYAN İLAN VEREMEYECEK

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tügem üyesi Altınay, “Gayrimenkul kendinize aitse sistem üzerinden tapu ve kimlik doğrulaması yaparak ilan girişi yapabileceksiniz. 1.dereceden yakınıysanız yine bunu ispatlayan kimlik doğrulaması ile ilan yayınlayabilirsiniz. Eğer emlak danışmanıysanız TicaretBakanlığı tarafından yetki belgesini almış olmanız gerekiyor. Yetki belgesi olmayan ve gayrimenkulle alakalı satış yetkisi olmayan emlak danışmanı ilan veremeyecek. Aynı zamanda otomobil satışı yapan galericilerde satışa konu araçla alakalı ruhsat ve yetki belgesinin bulunması gerekiyor” diye konuştu.

“DÜZENLEMEYLE BİLGİ KİRLİLİĞİ ORTADAN KALKACAK”

Vatandaşlar gayrimenkulün doğru fiyatlı olup olmadığını ilan sitelerine girerek öğrenebileceklerini söyleyen Altınay, “Bu düzenlemedeki asıl amaç kirliliğin giderilmesi ve adil bir rekabet ortamı oluşturmasıdır ve dolayısıyla 1 kasımda yürürlüğe girecek düzenleme sayesinde doğru fiyatlara ulaşmış olacaklar.Sahte kimliklerle ilan veren dolandırıcılara maruz kalmayacaklar. Noter satışlarında nasıl ki bir satış yapılırken size mesaj geliyor ise satışa konu taşınmazlarda da aynı sistem olacak. Daha adil ve güven ortamında bir taşınmaz ticareti sayesinde satıcılar kendini daha güvende hissedecek ve emlak danışmanlığı yetki belgesinin önemliliği artmış olacaktır” diye konuştu.

“BALON ARTIŞLAR SÖNECEK FİYATLAR GERİLEYECEK”

Araç stoklayanlar da bir an önce elden çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen Altınay, “Piyasalarda bu düzenleme sonrasında sıfır araç stoklayıp elinde bekletenler araçları ellerinden çıkarması için harekete geçti. İkinci el araç satışlarında ve konut satışlarında ciddi derecede bir düşüş gözlemliyoruz. Enflasyon ve dolar artışlarının çok üzerinde devam eden konut fiyatlarındaki balon artışların söneceğini ve olması gereken fiyatlarına geri çekildiğini gözlemliyoruz. İlan sitelerinin balon artışların oluşmasında çok büyük bir rol taşıdığını biliyoruz ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bu düzenleme piyasalarda olumlu yönde etki sağlayacaktır” dedi.

“PİYASAYI MANİPÜLE EDENLERE 100 BİN TLCEZA VERİLECEK”

Düzenleme sayesinde piyasayı manipüle edenlerin önüne geçilecek. Gayrimenkul uzmanı Gülcan Altınay, “Bu yapılan yeni düzenlemelerle ilan sitelerinde kimliğini gizleyerek sahte hesaplarla ilan veren, gerçek fiyatların çok üzerinde birden fazla ilan vererek piyasayı manipüle eden, bilgi kirliliği yaratan kişilerin önüne geçilmiş olunacak. Bu işlemin yapıldığını tespit edilmesi halinde kişiler 10 bin TL’den 100 bin TL’ ye uzanan cezalar ile karşı karşıya kalacak” dedi. Bu sayede kayıt dışı çalışanların önüne geçileceğini belirten Altınay, “Emlakçıyım diye dolaşan kişilerin mesleği itibarsızlaş tırmalarının ve vergi kayıplarının önüne geçilmesinde olumlu yönde fayda sağlayacaktır” dedi.