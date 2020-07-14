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Konut satışlarında rekor artış

Türkiye genelinde konut satışları haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 oldu.

Konut satışlarında rekor artış

Türkiye genelinde konut satışları haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 oldu.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuya ilişkin açıklamasında, "250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı, vatandaşlarımıza hayırlı olsun. " değerlendirmesinde bulundu.

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