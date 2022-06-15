Konut satışlarında ocak-mayıs rekoru kırıldı

İlk 5 ayda 576 bin adetle konut satışlarında tüm zamanların en yüksek rakamı görülürken, geçen ay ulaşılan 123 bin satış adedi de mayıs rekoru olarak kayıtlara geçti.

EKONOMİ 15.06.2022, 20:43
Konut satışlarında ocak-mayıs rekoru kırıldı

 Konut satışlarında hem mayıs ayı hem de ocak-mayıs dönemi rekoru kırıldı.

 TÜİK konut satış istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde konut satışları mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu. Bu veri, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 6 ayında el değiştiren konut adedi ise yüzde 37,7 artışla 575 bin 889 olarak gerçekleşti. Bu alanda da tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs dönemi rekoru kırıldı.

Artan fiyatlara ve azalan stoklara rağmen konut satışlarında güçlü ivmenin sürdüğünü belirten sektör temsilcileri, yıllık bazda yaşanan artışlarda geçen seneki kapanmaların etkisinin olduğunu bildirdi.

"İpotekli satışlarda yüzde 177,8'lik artış"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yüksek enflasyon döneminde, yatırımlarını en yüksek getiride değerlendirmek isteyen yatırımcıların gayrimenkule yöneldiğini söyledi.

Konut yatırımcısının ipotekli alıma da yöneldiğini dile getiren Durbakayım, "Konut kredi maliyetlerinin ucuz olması ipotekli satışı artırdı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mayısta yıllık yüzde 177,8 arttı." dedi.

Durbakayım, arsa ve inşaat maliyetlerindeki artışın yatırım amaçlı konut alımını artırdığını kaydederek, yabancıların talebinin de artarak devam ettiğini anlattı.

"Birinci el satışta ciddi düşüş yaşandı"

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da geçen yıl mayısta uzun süreli bir kapanma olduğunu, bu nedenle bu sene ciddi artış yaşandığını söyledi.

Timur, "Bu yıl hem kapanmanın olmaması hem de konut sektörüne yönelik teşvikler ve 'güvenli liman' gerçeğiyle satışlar yüzde 107 arttı." ifadesini kullandı.

Birinci el konut satışlarında tablonun pek parlak olmadığını dile getiren Timur, "2013-2018 arasındaki 6 yılda toplam satışların ortalama yüzde 47'si birinci elden oluşuyordu. 2022'nin ilk 5 ayında bu oran yüzde 28'e geriledi. Maalesef fiyatlar çok yükselmesine rağmen maliyet artışlarından dolayı yeni konut üretilemiyor. İnşaat üretimini artırıcı teşvikler sektörü rahatlatacaktır." diye konuştu.

"Evi olmayanların konut alabileceği projeler geliştirilmeli"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş ise satılan konutların büyük kısmını ikinci elin oluşturduğunu belirterek, ilk 5 ayda satılan sıfır konut adedinin yaklaşık 164 bin adette kaldığını söyledi.

Taş, "Yıl toplamında 400 bin adedi bulmayabilir ki bu rakam 2013'ten beri şu ana kadarki en düşük satış adedi olacak. Konut teşviklerinin satışları ve maalesef fiyatları canlandırdığı bir gerçek. Ancak gerçek ihtiyaç sahiplerine yönelik teşvikler ve projeler hayata geçirilmeli. Sadece konutu olmayanların ev alabileceği projeler ve teşvikler geliştirilmeli." şeklinde konuştu.

"Hazine arazilerinde sosyal konut için harekete geçilmeli"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de konut satışlarındaki güçlü ivmenin devam ettiğini hem Türkiye geneli hem de yabancıya satışların artarak sürdüğünü söyledi.

Yatırımcının birikimlerini enflasyonist ortamda konut yatırımıyla korumak istediğini dile getiren Özgün, "Ancak Türkiye'de orta ve alt kesimin ev alma ihtimali her geçen gün azalıyor. Bu konuda çok daha somut projeler ortaya konulmalı. Kamuya ait arazilerde hayata geçirilebilecek sosyal konut projeleriyle ilk adımlar atılabilir." dedi.

Özgün, kentsel dönüşümde istenilen ivmenin yakalanamadığını kaydederek, "Burada daha çok teşvikler olmalı. Hem yatırımcı hem de arsa veya konut sahibi lehine teşvikler olursa arsa ve konut arzı artacaktır." açıklamasında bulundu.

"İpotekli satışlardaki artış teşviklerin etkisini gösteriyor"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt ise verilen teşvik ve desteklerin beden bulduğu bir tabloyla karşı karşıya olduklarını belirterek, özellikle ipotekli satışlardaki artışların bunu kanıtladığını söyledi.

Özyurt, bu durumun teşviklerin artırılması halinde satışlardaki ivmenin artarak süreceğini gösterdiğini anlattı.

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır da uzun zamandır görmeyi bekledikleri konut satış rakamlarını mayısta gördüklerini kaydederek, "Hem Türkiye geneli satışlar, hem ipotekli satışlar, hem de yabancıya satış rakamları bizim için son derece sevindirici oldu. Bu yüksek artışı, geçtiğimiz ay açıklanan destek paketinin etkilerine bağlıyoruz." diye konuştu.

Boss4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş ise kamu tarafından hem konut üreticisi hem de alıcı için destek ve teşviklerin sağlanmasının sektör temsilcileri için umut verici olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Konut kredi faiz oranlarının yüzde 1'in altına inmesiyle ipotekli satışlarda yukarı yönlü hareket bekliyorduk. Son gelen rakamlar bunu ortaya koydu. Ayrıca sunulan pakette altın ve döviz bozdurarak yapılacak ev alımlarında faiz oranı 0,99 yerine 0,89 olarak uygulanıyor. Bu da birikimi olup da beklemede olan kesimi harekete geçiren güç oldu."

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