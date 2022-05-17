Konut satışları nisanda rekor kırdı

"Destek paketleri sayesinde artış ivmesi devam edecek"

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, yaptığı açıklamada, konut satışlarındaki artış ivmesinin, gayrimenkulün enflasyona karşı en değerli koruma aracı olduğu için devam edeceğini söyledi.

Şu anki talebin de bunun artarak süreceğini gösterdiğini dile getiren Kabadayı, kısa süre önce açıklanan destek paketlerinin de yüksek satış rakamlarına ulaşılmasına katkı sunacağını anlattı.

Kabadayı, "Yakın zamanda Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan konut finansman paketleri tüketicilere ciddi fırsatlar sunuyor. Bu avantajlarla tüketicinin üzerindeki kredi maliyeti azaltılacak ve tüketici ihtiyacı olan konuta ulaştırılacak. Bu fırsatlarla beraber önümüzdeki günlerde, belirlenen kriterlere uygun konutların satışlarında da ciddi şekilde yansımasını göreceğiz." dedi.

"Gayrimenkul 'güvenli liman' olmaya devam ediyor"

Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz da faiz oranlarının yüzde 1'in üzerinde seyrettiği, maliyetlerin arttığı ve fiyatların baskılandığı bir yıl yaşadıklarını kaydederek bunlara rağmen satışların her ay artarak devam ettiğini söyledi.

İlk 4 ayda satışlarda yüzde 26,2 artış yaşandığını ifade eden Yılmaz, "Bu rakamlardan görünen şu ki herkes 'güvenli liman' gayrimenkule yatırım yapmak istiyor. Bu konuda haklılar, çünkü ne döviz ne de altın yatırımı emlak kadar kazandırmadı.

Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle. Doğru yerde planlanan, doğru şirketin projesinden yatırım yapan herkes hem enflasyona karşı en mantıklı hamleyi yapıyor hem de döviz ve altından daha fazla kazanç sağlıyor." diye konuştu.

Yılmaz, Dap Holding'in yeni yatırım ve projelerle sektöre destek vermeyi sürdüreceğini belirterek, "Destekler sayesinde artışın süreceğini düşünüyorum. Böyle giderse yılı rekorla kapatmak da sürpriz olmayacak." ifadelerini kullandı.

"Beklemede olan yatırımcı harekete geçmeye başladı"

Boss4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş ise nisanda özellikle ipotekli satışlarda yüzde 82,9 artış görüldüğünü kaydederek, "Bu yükseliş, beklemede olan yatırımcının harekete geçmeye başladığını gösteriyor." diye konuştu.

Satışların daha da yüksek seviyeye ulaşması ve mevcut konut ihtiyacının karşılanması için inşaat sektörünün harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Akkuş, destekler sayesinde canlanan inşaatın beslediği 250 alt sektörün 6 milyon kişiyi istihdam ettiğini anlattı.

"Yeni konut arzı azaldı ama satışlar hızlı artışını sürdürüyor"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş da yeni yıla 2021'in aksine hızlı başlandığını belirterek, yeni konut arzı azalırken satışlarda artışın sürdüğünü söyledi.

Taş, "Bu durum gayrimenkulün güvenli liman olduğu gerçeğini bir kez daha gösteriyor. Hem de artan maliyet baskısına rağmen böyle bir tablo, ülkedeki talebin ne denli ihtiyaç kaynaklı olduğunu da ortaya koyuyor. Maliyetler dolayısıyla daha çok ikinci elde hareketlilik yaşansa da artan ilgi yeni konut arzını baskılıyor. Sektör oyuncularının birer birer tekrar yatırıma döneceği döneme doğru gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.