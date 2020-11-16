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Konut kredisi kullanımı ekimde gerilemeye devam etti

‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ Ekim 2020 sonuçları açıklandı.

Konut kredisi kullanımı ekimde gerilemeye devam etti

Kamuoyunda 'markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen 'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; ekim ayında, bir önceki aya göre %0.25, geçen yılın aynı dönemine göre %8.23 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %102.5 oranında nominal artış gerçekleşti.

1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1’de artış

Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, ekim ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde %0.422+1 konut tipinde %0.21, 3+1 konut tipinde %0.15 ve 4+1 konut tipinde %0.18 oranında nominal artış yaşandı.

Yabancıya satış oranı %7.90


Ekim ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %7.90’lık (son 6 aylık ortalama %6) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda %41.98 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.

Ekimde banka kredisi kullanımı azaldı


Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, ekim ayında peşinat kullanım oranı %49.87, banka kredisi kullanım oranı %20.31 ve senet kullanım oranı %29.82 olarak gerçekleşti. Eylül ayında peşinat kullanımı %48.17, banka kredisi kullanımı %26.35, senet kullanımı %25.48 olarak gerçekleşmişti.


Stok erime hızı: %7.46

Ekim ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında %7.46 oranında erime gözlendi. Eylül ayında stok erime hızı %7.77 oranında gerçekleşmişti.

Satışların %54.40’ı bitmemiş konut stoklarından

Ekim ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların %45.60’ı bitmiş konut stoklarından, %54.40’ı bitmemiş konut stoklarından oluştu. Eylül ayında ise satışların %44.50’si bitmiş, %55.50’si bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.

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Konut KredisiREIDINGYODER
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