Konut kredisi kullanımı ekimde gerilemeye devam etti

Kamuoyunda 'markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen 'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; ekim ayında, bir önceki aya göre %0.25, geçen yılın aynı dönemine göre %8.23 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %102.5 oranında nominal artış gerçekleşti.

1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1’de artış



Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, ekim ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde %0.42, 2+1 konut tipinde %0.21, 3+1 konut tipinde %0.15 ve 4+1 konut tipinde %0.18 oranında nominal artış yaşandı.

Yabancıya satış oranı %7.90



Ekim ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %7.90’lık (son 6 aylık ortalama %6) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda %41.98 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.

Ekimde banka kredisi kullanımı azaldı



Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, ekim ayında peşinat kullanım oranı %49.87, banka kredisi kullanım oranı %20.31 ve senet kullanım oranı %29.82 olarak gerçekleşti. Eylül ayında peşinat kullanımı %48.17, banka kredisi kullanımı %26.35, senet kullanımı %25.48 olarak gerçekleşmişti.



Stok erime hızı: %7.46

Ekim ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında %7.46 oranında erime gözlendi. Eylül ayında stok erime hızı %7.77 oranında gerçekleşmişti.

Satışların %54.40’ı bitmemiş konut stoklarından

Ekim ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların %45.60’ı bitmiş konut stoklarından, %54.40’ı bitmemiş konut stoklarından oluştu. Eylül ayında ise satışların %44.50’si bitmiş, %55.50’si bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.