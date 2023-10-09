Konut Kiralarında Büyük Değişiklik! Fahiş Konut Fiyatları Tarihe mi Karışıyor?

Konut sektöründe karşılaşılan maliyet sorunlarına çözüm olması adına kiralık konut üretimi odaklı bir model üzerinde çalışılıyor. GYODER'in öncülük ettiği bu proje, kamunun sahip olduğu arazilerin kullanılmasıyla arsa maliyetlerini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, konut kiralarının bir hane gelirinin %30'unu aşmamasını sağlayacak.

Fahiş Konut Fiyatlarına Çözüm Arayışı

Son yıllarda konut fiyatlarının astronomik seviyelere ulaşması, ev arayışı içinde olan vatandaşları zora sokmaya başladı. Bu problemi çözümlemek amacıyla konut sektörünün önde gelen temsilcileri bir araya gelerek, gayrimenkul piyasasındaki bu zorlukların üstesinden gelmek için fikir alışverişinde bulundular.

GYODER'in Önerdiği Kiralama Modeli

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği'nin (GYODER) önerisine göre, kamuya ait olan arsalarda özel sektör, kiralama amaçlı konut inşa edecek. Bu konutların kiralama fiyatları için bir üst sınır belirlenmesi ve devlet tarafından bu sürecin denetlenmesi planlanıyor. GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, bu modelle ilgili olarak, "Konut yapımında en büyük maliyet olan arsa maliyetini bu modelle sıfırlıyoruz. Böylece maliyetlerde büyük bir azalma yaşanacak. Bu azalmadan doğan avantajı hem geliştiriciler hem de vatandaşlar faydalanacak." şeklinde ifadelerde bulundu.

Kamu ve Özel Sektörün Ortak Hedefi

Bu işbirliği ile ortaya konan hedef, 500 bin kiralık konut üretimi. Bu konutların kiralama fiyatları, hane gelirinin %30'unu geçmeyecek şekilde belirlenecek. GYODER, bu projenin hayata geçirilmesi için belediyelerle arsa konusunda, bankalar ve uluslararası emeklilik fonlarıyla da finansman konusunda görüşmelere devam ediyor.