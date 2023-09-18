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Konut Fiyatlarındaki Artış Durmayacak: İstanbul'da Kiralar Ne Kadar Yükselecek?

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Konut Fiyatlarındaki Artış Durmayacak: İstanbul'da Kiralar Ne Kadar Yükselecek?
Son iki yılda kiralarda büyük artışlar yaşayan İstanbul, ev sahibi olmak isteyenler için giderek daha da zor bir yer haline geliyor. Emlak Acentaları Kooperatifi Başkanı Ulvi Özcan, fiyatların artmaya devam edeceğini belirtiyor. Yıllık bazda konut fiyatlarının yüzde 68 oranında arttığı İstanbul'da, yeni yılla birlikte kira fiyatlarının da artacağı öngörülüyor.

Son iki yılda kiralarda büyük artışlar yaşayan İstanbul, ev sahibi olmak isteyenler için giderek daha da zor bir yer haline geliyor. Emlak Acentaları Kooperatifi Başkanı Ulvi Özcan, fiyatların artmaya devam edeceğini belirtiyor. Yıllık bazda konut fiyatlarının yüzde 68 oranında arttığı İstanbul'da, yeni yılla birlikte kira fiyatlarının da artacağı öngörülüyor.

Deprem Faktörü: Güvenli Bölgelerde Talep Artıyor

Ulvi Özcan, deprem tehdidinin güvenli bölgelerde konut talebini artırdığını, bu durumun ise fiyatların daha da yükselmesine yol açtığını ifade ediyor. Konut satışlarında Esenyurt, Küçükçekmece ve Beylikdüzü en çok talep gören ilçeler olurken, fiyatların artmasına rağmen konut satış sayıları geçen yıla göre azaldı.

Yabancı Yatırımcı Etkisi

Özcan, yabancı yatırımcıların konut alımı yapmaya başladığı bölgelerde fiyatların aşırı şekilde yükseldiğini belirtiyor. Özellikle döviz artışı ve bu bölgelerdeki satın alma gücünün yüksek olmasının fiyatları yukarıya çektiği görülüyor.

İstanbul'un En Pahalı ve En Uygun İlçeleri

İstanbul'da ortalama konut fiyatı Ağustos ayı itibarıyla 4 milyon 677 bin TL'ye yükseldi. En pahalı ilçeler sırasıyla Sarıyer, Beykoz, Kadıköy, Beşiktaş, Şile, Bakırköy, Adalar ve Üsküdar olurken, en uygun fiyatlı konutlar Esenyurt, Sultangazi, Esenler, Annavutköy ve Fatih ilçelerinde bulunuyor.

Maliyetlerin Yükselmesi Fiyatları Artıracak

Ulvi Özcan, önümüzdeki dönemde konut fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini belirtiyor. "Her gün her şeyin fiyatının arttığı bir durumda, maliyetlerin de yükselmesi fiyatların mutlaka artacağını" ifade ediyor.

Bu durum, İstanbul'un konut piyasasında önemli bir değişiklik olacağını ve kiralık konut bulmanın daha da zorlaşacağını işaret ediyor. Yeni yılla birlikte bu sorun daha da karmaşık bir hal alabilir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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