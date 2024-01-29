Konut Fiyatları Düşüşte! Konutta Fırsat Dönemi Başlıyor

Konut piyasası yüksek enflasyon karşısında durgun zamanlarını yaşıyor. Yüksek faiz oranları konutu yatırım aracı olmaktan çıkartıyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Yönetim Kurulu Üyesi, TÜGİAD Üyesi Dr. Mustafa Koçak, konut fiyatlarının nominal olarak artsa da son bir kaç aydır aylık bazda reel olarak düştüğünü, yani enflasyonun altında bir artış olduğunu söyledi. Dr. Koçak, bu durumun bir süre daha devam edeceğini ancak orta ve uzun vadede gayrimenkulün paramızı her zaman enflasyondan koruyan bir yatırım aracı olduğunu belirtti. Dr. Koçak, fiyatların düştüğü bu dönemlerin alım için güzel fırsatları barındırdığını ve konut piyasasında fiyat düşüşlerinin sürekli olmadığını ifade etti.

“YATIRIMCI KONUT DIŞI GAYRİMENKULE YÖNELİYOR”

Konut piyasasındaki talebin düştüğünü ancak fiyatların düşmemesinin sebebinin maliyetlerdeki artış olduğunu söyleyen Koçak, “Artık konut yatırımdan biraz çıktı. Şimdi özellikle 2023 yılına baktığımız zaman gayrimenkul yatırımı sadece konuttan oluşmuyor. Bir de konut dışı yatırımlardan oluşuyor” ifadesinde bulundu. TÜGEM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Koçak ayrıca konut yatırımının biraz gerilediğini ve yatırımcıların daha çok konut dışı gayrimenkullere yöneldiğini söyledi. Dr. Koçak, “2020 yılına kadar konut ve konut dışı oranlara baktığımız zaman satışların %60'ı konut, %40'ı konut dışıydı. Konut dışı derken konut dışının büyük bir çoğunluğu arsa, arazi gibi mülkler oluyor. Ticari mülklerin oranı biraz daha az. 2020 yılının sonuna kadar konutun ağırlığı %60 iken, bu yıl %40'lara kadar düştü. Yani %60 konut dışı satışlar, %40 konut satışları olarak görülüyor. Yani aslında yatırımın biraz daha konut dışına kaydığını gözlemliyoruz” diye konuştu.

“YAZ AYLARINDA KİRA FİYATLARI YÜKSELİYOR”

Dr. Koçak, kiralama piyasasında da mevsimsel etkilerin olduğunu ve kış aylarında talebin daha az olduğunu söyledi. Koçak, “Kış aylarında olduğumuz için bu durağanlığı görmemiz normal. Ama önümüzdeki dönemlerde bahar döneminde, yaza doğru geldiğinizde bu fiyatlarda yine artış olmaya devam edecek” dedi. Dr. Koçak, kiralarda da enflasyonun çok üstüne çıkacak bir artış beklemediğini ancak satıştaki sıkıntının devam etmesi halinde kira fiyatlarının artmasının kaçınılmaz olacağını dile getirdi.