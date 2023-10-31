Kömür fiyatları cep yakacak ! Ton fiyatı dudak uçuklatıyor !

Kış soğukları daha tam anlamıyla kendini hissettirmeden kömür fiyatları zamlandı! Birçok kişinin yakacak olarak kullandığı kömüre bu yıl rekor zam geldi. Peki, kömür fiyatları ne kadar? İşte, 2023 güncel kömür fiyatları...

KÖMÜR FİYATLARI NE KADAR?

Kömür, farklı türlerdedir ve her türün fiyatı da değişmektedir. Türlerine göre kömür fiyatları ise şöyle:

YERLİ KÖMÜR

Yerli kömürün ton fiyatı şuan 7.600 TL.

İTHAL KÖMÜR

İthal kömürün ton fiyatı şuan 8.500 TL.

KALORİFER KÖMÜRÜ

Isıtma sistemlerinde çok sık kullanılan bu kömürün ton fiyatı 7.750 TL.

FINDIK KÖMÜRÜ

Özel kullanım amaçlı tercih edilen kömürün ton fiyatı 7.000 TL.

PORTAKAL KÖMÜRÜ

Egzotik aromasıyla bilinen bu kömürün ton fiyatı 7.600 TL.

LİMON KÖMÜRÜ

Limon kokulu olan bu kömürün ton fiyatı ise 7.000 TL.