KOBİ projeleri için verdiğimiz desteği 1 milyon 200 bin liraya çıkarıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK BİGG kapsamında genç girişimcilere yönelik destek miktarını yüzde 125 artırarak 450 bin liraya çıkarıyoruz. Böylece gençlerimiz girişimlerini çok daha kolay ve etkin şekilde hayata geçirebilecekler." dedi.

Bakan Varank'ın katılımıyla Kültür Turizm İl Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde Toplu Açılış ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri imza töreni düzenlendi.

Varank, törende yaptığı konuşmada, Dicle Kalkınma Ajansının bölgenin kalkınmasının dinamosu olduğunu söyledi.

Batman'ın tarım, gıda ve turizm alanları gelişime çok açık olduğunu, sanayide müthiş bir ivme yakalamış durumda olduğunu ifade eden Varank, Dicle Kalkınma Ajansı ile kuruluşundan bu yana Batman’da ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya katkı sunan 473 projeye 156 milyon liranın üzerinde destek sağladıklarını belirtti.