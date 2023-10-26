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KKM’de rekor düşüş

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KKM’de rekor düşüş
Kur korumalı mevduat hacmi geçen hafta 85,5 milyar TL'lik rekor düşüş kaydetti.

Bankalarda kur korumalı mevduat (KKM) hacmi geçen hafta 85,5 milyar TL’lik rekor düşüş kaydetti. Böylece KKM hacmi 3 trilyon 70 milyar TL’ye geriledi.

Böylece KKM’de son üç haftalık düşüş 232 milyar TL’ye yükseldi.

BDDK verilerine göre, 20 Ekim itibarıyla KKM payı toplam TL mevduat içinde yüzde 37,8’e, toplam mevduat içinde yüzde 22,3’e geriledi.

Geçen hafta toplam TL cinsi mevduat artışı 20,2 milyar TL oldu.

Ekonomi
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