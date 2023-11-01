Kışın En Sevilen Lezzeti Neden Bu Kadar Pahalı? İşte Kestanenin Sırrı!

Dağların tepesinden, köylülerin binbir zahmetle topladığı kestaneler, şehirde sadece bir tezgahta satışa sunuluyor. Bu özel ürün, kış aylarının en sevilen lezzetlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Bu yılın kestane fiyatları biraz yüksek. Kestanenin kilosu 200 TL'ye kadar çıkarken, bu durum vatandaşları ikiye böldü. Bazıları fiyatını pahalı bulsa da, kestane aşıkları bu lezzetten vazgeçemiyor.

Kestanenin Fiyatı Ne Kadar?

Kışın soğuk günlerinde, soba başında sıcak sıcak tüketilen kestane, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Bu lezzetin fiyatı bu yıl biraz yüksek. Bolu'nun popüler pazarlarında, kestane yalnızca tek bir tezgahta satılıyor. Satıcılar, ürünün azlığı ve toplama sınırlamaları nedeniyle bu durumu doğruluyor. Fiyat aralığı genellikle 150 TL ile 200 TL arasında değişiyor.

Vatandaşlardan Tepkiler

Kestanenin fiyatının yüksek olması, bazı vatandaşları rahatsız ediyor. Fiyatını pahalı bulanlar tepkilerini dile getirirken, gerçek kestane tutkunları bu lezzetten mahrum kalmamayı tercih ediyor.