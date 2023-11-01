  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Kışın En Sevilen Lezzeti Neden Bu Kadar Pahalı? İşte Kestanenin Sırrı!

Kışın En Sevilen Lezzeti Neden Bu Kadar Pahalı? İşte Kestanenin Sırrı!

Yayınlanma:
Kışın En Sevilen Lezzeti Neden Bu Kadar Pahalı? İşte Kestanenin Sırrı!
Dağların tepesinden, köylülerin binbir zahmetle topladığı kestaneler, şehirde sadece bir tezgahta satışa sunuluyor. Bu özel ürün, kış aylarının en sevilen lezzetlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Dağların tepesinden, köylülerin binbir zahmetle topladığı kestaneler, şehirde sadece bir tezgahta satışa sunuluyor. Bu özel ürün, kış aylarının en sevilen lezzetlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

kestane-1.jpg

Bu yılın kestane fiyatları biraz yüksek. Kestanenin kilosu 200 TL'ye kadar çıkarken, bu durum vatandaşları ikiye böldü. Bazıları fiyatını pahalı bulsa da, kestane aşıkları bu lezzetten vazgeçemiyor.

kestane-2.jpg

Kestanenin Fiyatı Ne Kadar?

Kışın soğuk günlerinde, soba başında sıcak sıcak tüketilen kestane, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Bu lezzetin fiyatı bu yıl biraz yüksek. Bolu'nun popüler pazarlarında, kestane yalnızca tek bir tezgahta satılıyor. Satıcılar, ürünün azlığı ve toplama sınırlamaları nedeniyle bu durumu doğruluyor. Fiyat aralığı genellikle 150 TL ile 200 TL arasında değişiyor.

kestane-3.jpg

Vatandaşlardan Tepkiler

Kestanenin fiyatının yüksek olması, bazı vatandaşları rahatsız ediyor. Fiyatını pahalı bulanlar tepkilerini dile getirirken, gerçek kestane tutkunları bu lezzetten mahrum kalmamayı tercih ediyor.

kestane-4.jpg

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
Online Alışverişte Dikkat! İndirimler Gerçekten Avantajlı mı? E-ticarette İndirim Tuzağına Düşmemenin İpuçları!
Online Alışverişte Dikkat! İndirimler Gerçekten Avantajlı mı? E-ticarette İndirim Tuzağına Düşmemenin İpuçları!
Evlilik kredisinin şartları belli oldu! 150 bin tl ödeme yapılacak
Evlilik kredisinin şartları belli oldu! 150 bin tl ödeme yapılacak
Ali Ekber Yıldırım'dan Peynir Fiyatları Uyarısı: Peynir Fiyatlarında Şok Artış! Stoklarınızı Hazırlayın
Ali Ekber Yıldırım'dan Peynir Fiyatları Uyarısı: Peynir Fiyatlarında Şok Artış! Stoklarınızı Hazırlayın
Banka Yatırımcılarına Dikkat: Merkez Bankası'nın Yeni Faiz Kararı: Yatırımcılar için Fırsat mı, Tehlike mi?
Banka Yatırımcılarına Dikkat: Merkez Bankası'nın Yeni Faiz Kararı: Yatırımcılar için Fırsat mı, Tehlike mi?
Rahmi Koç'tan, İtalya'da global satın alma
Rahmi Koç'tan, İtalya'da global satın alma
Evler satılamıyor, fiyatlar düşüyor
Evler satılamıyor, fiyatlar düşüyor
Her 4 kişiden biri tasarruf yapıyor
Her 4 kişiden biri tasarruf yapıyor