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Kısa Çalışma Ödeneği için yeni uygunluk testi yapılmayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Süresi uzatılan Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmak için yeni bir uygunluk testi yapılmayacak." dedi.

Kısa Çalışma Ödeneği için yeni uygunluk testi yapılmayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Süresi uzatılan Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmak için yeni bir uygunluk testi yapılmayacak. Kısa Çalışma Ödeneği süresindeki 1 aylık uzatma için işverenlerden yeni talep alınmayacak." açıklamasında bulundu.

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