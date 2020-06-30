Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Süresi uzatılan Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmak için yeni bir uygunluk testi yapılmayacak. Kısa Çalışma Ödeneği süresindeki 1 aylık uzatma için işverenlerden yeni talep alınmayacak." açıklamasında bulundu.
Kısa Çalışma Ödeneği için yeni uygunluk testi yapılmayacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Süresi uzatılan Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmak için yeni bir uygunluk testi yapılmayacak." dedi.
30 Haziran 2020 Salı 14:45