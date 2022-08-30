Kırtasiyeciler, okul alışverişine yönelik "merdiven altı ürün" uyarısında bulundu

Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Vecdet Şendil, , yeni eğitim öğretim yılı öncesi yoğunlaşmaya başlayan okul alışverişine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kırtasiye alışverişlerinin, işinin ehli kırtasiyecilerden yapılması gerektiğini belirten Şendil, "Velilerimizin, kendilerine 12 ay boyunca hizmet veren, işi kırtasiye olan, alanında ihtisaslaşmış, ürünleri tanıyan, onları doğru ürüne yönlendirebilecek, sorularına cevap alabilecekleri, zengin ürün çeşitliliğine sahip noktalar olan kırtasiye perakendecilerini tercih etmelerini öneriyoruz." diye konuştu.

Şendil, sektör olarak taklit, sahte, korsan, sağlıksız kırtasiye ürünleriyle mücadele ettiklerine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bu süreçte velilere de çok iş düşüyor. Veliler merdiven altı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürünlerden uzak durmalı. Kimliği belli olan ürünler alınmalı. Yani tüketiciler ürün alırken mutlaka etiketine bakmalı, ambalajlı, üreticisi ya da ithalatçısı belli, yani bir kimliği olan ürünleri tercih etmeli."

Boyalar için solvent uyarısı

Ticaret Bakanlığının, denetimler sonucu güvensiz bulduğu ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan ederek tüketicileri bilinçlendirdiğine işaret eden Şendil, şunları söyledi:

"Tüketicilerimiz aldıkları ürünlerin ambalajlarını dikkatle incelemeli. Özellikle boya kalemlerinde 'CE' işareti ve 'EN71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulunmadığına bakmalı. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan ürünlerin hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dikkat etmeliler. Sprey boyalar ve yapıştırıcıların su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda hassas davranmalılar. Eğer veliler satın aldıkları ürünün güvensiz olduğunu düşünüyorlar ve ürün kimliğinden şüphe ediyorlarsa 'tuketici.gov.tr' adresi veya 'Alo 175 Tüketici Hattı'ndan şikayette bulunabilir, bu şekilde taklit, korsan, kaçak ürünlerle mücadelemizde bize destek olabilirler."

"Kırtasiye ürünlerinde yüzde 200'leri aşan fiyat artışı yok"

Şendil, alım gücü ve tercihlere göre farklı fiyatta ürünlerin piyasada yer aldığını ifade ederek, dünyadaki ve Türkiye'deki enflasyonist durumdan kaynaklı diğer tüm ürünlerde olduğu gibi kırtasiye ürünlerinde de fiyat artışının söz konusu olduğunu dile getirdi. İddia edildiği gibi kırtasiye ürün fiyatlarında yüzde 200'leri aşan fiyat artışları olmadığını vurgulayan Şendil, "Bu menfi haberler, sektörümüzü zan altında bırakmakta, eğitime hizmet veren, güvensiz ürüne adeta savaş açmış bir sektörü itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Bu tür duyumlar kamuoyunda spekülasyonlara sebebiyet veriyor. Biz kırtasiyeciler her daim çocuklarımızın ve velilerimizin yanında olduğumuz bir hizmet anlayışına sahibiz." dedi.

Geçen seneyle bu yılı kıyasladığında ürün bazında ortalama yüzde 80'lere varan fiyat artışı olduğu bilgisini veren Şendil, şunları kaydetti:

"Bazı ürünlerdeki artış oranının yüzde 40'larda kaldığını da söyleyebiliriz. Bu yıl bir çanta ortalama 600 ila 800 liraya dolacak. Alım gücüne ve tercihlere göre farklı ürün fiyatları bulunuyor. Örneğin 100 liraya da okul çantası alabilirsiniz, 600 liraya da. Tüketicinin talebine ve gelir durumuna göre satın alma tercihleri değişiyor."