Kiralarda Ne Kadar Zam Bekleniyor? Ekim Ayı Kira Artış Oranı ve Enflasyon Beklentisi

Ekim ayında beklenen kira artış oranı, TÜİK'in eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla netlik kazanacak. TÜİK'in sunacağı bu veriler doğrultusunda TÜFE rakamlarının da ne şekilde etkilendiği anlaşılacak.

Önceki Kira Artışları

Ağustos ayının enflasyon oranlarına bakıldığında, eylül ayı için kira artış oranının yüzde 56,28 olarak belirlendiğini görmekteyiz. İşletmeciler bu oranla sözleşme yenileme sürecine girdi.

Kiralarda Zam Sınırlaması ve Yeni Düzenlemeler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarıyla, kiralarda yüzde 25'lik zam sınırının uzatıldığı bilgisine ulaşıldı. Bu düzenlemenin 1 Temmuz 2023'ten itibaren bir yıl süreyle geçerli olacağı belirtildi. Yani, 2024 Temmuz'una kadar konut kiralarında maksimum yüzde 25 zam yapılabilecek.

İşletme Kiralarında Durum Nasıl?

İş yerleri için kira artış oranlarında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Eylül ayındaki kira artış oranının yüzde 56.28 olduğu tespit edildi. İş yerleri için kiralarda bu oran dikkate alınarak zam yapılacaktır.

Ekim Ayı Kira Oranı Tahminleri

3 Ekim Salı günü TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri, ekim ayı kira artış oranının ne olacağı konusunda bir öngörü sağlayacaktır. Bu verilere göre ekim ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar ne kadar zamla karşılaşacaklarını öğrenebilecek.

Ekonominin Uzman Gözüyle Enflasyon Tahminleri

Eylül ayı için AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'nde ekonomistlerin TÜFE beklentisi yüzde 5,0 artış yönünde oldu. Bu ankete katılan uzmanların tahminleri yüzde 4,05'ten yüzde 9,0'a kadar değişiklik göstermekte. Ortalama bir tahminle, yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e ulaşacağı öngörülüyor. 2023 yılı sonu için ekonomistlerin enflasyon beklentisi yüzde 65,50 olarak belirlendi.