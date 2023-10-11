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Kiracıları Sevindirecek Haber: Fiyatlar Dibe mi Çöküyor?

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Kiracıları Sevindirecek Haber: Fiyatlar Dibe mi Çöküyor?
Son iki yıl içerisinde yaşanan enflasyon artışı, kiracıları olumsuz etkiledi. Bu durum, ev sahiplerinin kira bedellerini yükseltme ya da kiracılarını evden çıkarma isteği doğurdu. Kira zamlarını dengelemek için belirlenen yüzde 25'lik sınır, şimdi yeniden gözden geçiriliyor.

Son iki yıl içerisinde yaşanan enflasyon artışı, kiracıları olumsuz etkiledi. Bu durum, ev sahiplerinin kira bedellerini yükseltme ya da kiracılarını evden çıkarma isteği doğurdu. Kira zamlarını dengelemek için belirlenen yüzde 25'lik sınır, şimdi yeniden gözden geçiriliyor.

Kira Sorunlarına Çözüm Arayışı

Kira fiyatlarındaki bu fahiş artışlar nedeniyle, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) bu soruna çözüm bulmak için aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Son Yıllarda Kira Artışları

Son yıllarda kira bedelleri adeta tavan yaptı. Özellikle kentsel dönüşüm ve güvenilir yapı talebinin arttığı bu dönemde kira bedelleri 3-4 katına çıktı. Bu durum hem kiracıları hem de ev sahiplerini olumsuz etkiledi.

Yeni Kira Modeli

GYODER'in yeni kira modeli üzerinde yaptığı çalışmalarda, devlet destekli gayrimenkul projeleri ön plana çıkıyor. Elmacıklı'nın belirttiği gibi, bu modelde araziler belirli bir süreliğine şirketlere tahsis edilecek ve bu süre sonunda konutlar devlete geri dönecek.

Dünya'dan Kira Modelleri

Kira fiyatlarını dengelemek adına Avrupa ve Amerika'dan örnekler alınıyor. Özellikle Almanya'da uygulanan kamu-özel sektör işbirliği modeli dikkat çekiyor. Amerika'da ise kira bedelleri, hanehalkı gelirinin yüzde 30'undan fazla olmamak üzere belirleniyor.

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