Kiracılar en sık yaptıkları hatalar! Kiracılar haklarınızı biliyor musunuz? Uzmanından uyarılar

Dünya genelinde yaşanan enflasyonist dönemde, hem konut sahipleri hem de kiracılar için haklarınızı anlamak ve korumak son derece önemlidir. Avukat Ali Alper Tüfekçi, bu konuda bilinçli olmanız gerektiğini vurguluyor ve "İki tarafın da ortak bir paydada buluşması, kira sürecini sorunsuz bir şekilde geçirmelerini sağlayacaktır" diyor.

Kira Sözleşmeleri ve Haklarınız

Kira sözleşmesi, yazılı bir belgeye dayanmayan ve kiracının belirlenen kira bedelini ödemeyi kabul ettiği bir sözleşme türüdür. Ancak sözleşme sona erdiğinde kiracılarla ev sahipleri arasında bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Bu noktada Avukat Ali Alper Tüfekçi, her iki tarafın da haklarını bilmeleri gerektiğini belirtiyor ve bilinçli olmanın önemini vurguluyor. Ayrıca, tahliye ve TEFE-TÜFE zammının nasıl uygulanabileceği hakkında da tavsiyelerde bulunuyor.

Yazılı Belge Önemlidir

Avukat Ali Alper Tüfekçi, yazılı sözleşmelerin dikkatle hazırlanması gereken bazı noktalara işaret ediyor. Özellikle, "Kiracı, kira dönemi sonunda kiralananda oturmaya devam etmek isterse TEFE-TÜFE ortalamasındaki zammı şimdiden kabul ve taahhüt eder" maddesine dikkat etmek önemlidir. Bunun yerine, yeni kira oranının yıl sonu açıklanan TEFE-TÜFE ortalaması oranında artırılması ve taraflar arasında hesaplanıp anlaşılması durumunda yeni kira oranına göre ek bir kira sözleşmesi hazırlanması daha koruyucu bir yaklaşım olacaktır.

Kira Bedeli Ödeme Şekli

Kira bedelinin ödeme şekli de önemlidir. Ev sahipleri, kirayı banka yoluyla değil elden almak istediklerinde, ödenen bedeli karşılığında yazılı ve tarafların imzaladığı bir belge almalıdır. Bu, kiracının ödeme yaptığını ispat etmek için önemlidir. Ayrıca, Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğe göre, 500 TL'nin üzerindeki kira gelirlerinin bankaya yatırılması zorunludur.

Tahliye Davaları

Ev sahipleri, kendi ihtiyaçlarını öne sürerek kiracılarını tahliye etmek istediklerinde bunu mahkeme karşısında kanıtlamak zorundadır. Kiracılar, kira sözleşmesinin bitiminden 15 gün önce yazılı olarak ev sahibine ihtar göndererek evi boşaltabilirler. Ancak ev sahibinin gerçekten evine ihtiyacı olduğunu mahkemede ispat etmesi gerekebilir. Tahliye davaları, kiralanan mülkün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır. Kiracının ve ev sahibinin haklarını korumak için yazılı sözleşmeler ve belgeler önemlidir. Kiracının tahliyesi ve kira sözleşmesinin feshi halleri, yasal düzenlemelere tabidir ve özel sebeplere dayalı dava açmak sınırlıdır.

Ali Alper Tüfekçi'nin bu önerileri, hem kiracılar hem de ev sahipleri için kira süreçlerini daha sorunsuz ve adil hale getirmeye yardımcı olabilir. Unutmayın, haklarınızı bilmek ve yazılı belgelerle korumak her zaman önemlidir.