Kira Sözleşmesini İmzalarken İki Kere Düşünün ! Okumadan sakın imzalamayın

Ev sahipleri ve kiracılar arasında imzalanan sözleşmelerin doğru anlaşılması ve doğru şekilde uygulanması son derece önemlidir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktaları sizin için araştırdık.

KİRA SÖZLEŞMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

YANLIŞ; Sözleşme süresinin sonlanmasıyla birlikte ev sahibi, kiracıyı evinden çıkartabilir.

DOĞRU; Ev sahibi, kira sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kiracıyı tahliye etme gibi bir durum söz konusu değildir. Belirtilen sözleşmenin bitmesiyle birlikte en az 15 gün öncesinde bildirim yapmadığı sürece, sözleşmeler aynı şartlar altında 1 yıl kadar uzatılır.

YANLIŞ; Kira sözleşmesi kapsamında kira belirleme davası açılabilir mi?

DOĞRU; Ev sahibi tarafından konutlar ve çatılı iş yerleri için kira belirleme davası açılabilir.



YANLIŞ; Kira sözleşmesi imzalayan ev sahibi ve kiracı arasında belirlenen zam oranları, sözleşme özgürlüğü nedeniyle geçerlidir.

DOĞRU; Kira sözleşmesindeki zam oranı, son 12 aylık TÜFE'den daha fazla olamaz. Alınan kararlara göre 2 Temmuz 2024 tarihine kadar konutlarda TÜFE'nin yüzde 25 üzerinde olması halinde bile zam oranı en fazla yüzde 25 olarak yapılacaktır.

YANLIŞ; Kiralanan konut ya da işyerinde, kiracının bulunmaması halinde, başkasının kullanımına izin verilir.

DOĞRU; Ev sahibinin onayı olmadığı süreçte, taşınmazı başka birisine kiraya verme hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca kira hakkını başkasına da devredemez.