Kira Gelirleri Üzerindeki Denetimler Artıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, kira gelirlerini beyan etmeyen vatandaşlara yönelik artan denetimleri, Türkiye'nin ekonomik gündemine damgasını vuruyor. Maliye Bakanı, bu konuda yapılan çalışmaları ve elde edilen sonuçları kamuoyu ile paylaştı.

Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Maliye Bakanlığı, kira gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda önemli adımlar atıyor. Bu yıl, mülk sahiplerinin kira gelirlerinin doğru ve tam olarak beyan edilmesi için özel bir çalışma başlatıldı. Geçen yıl, vergi dışı bırakılan gelirlerin beyan edilmesi sağlanarak, 1,7 milyon beyanname alındı. Bu başarı, banka ve tapu kayıtları gibi verilerin kullanılmasıyla mümkün oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Rolü

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi uyumunu artırmak için yoğun çaba harcıyor. Kayıtlı mükelleflere hizmet sunmanın yanı sıra, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede de önemli bir rol üstleniyor. Bakan, Başkanlığın bu konudaki çalışmalarını ve başarılı sonuçlarını vurguluyor.

"Beyanname elektronik ortamda kolayca verilebiliyor"

Bakan Şimşek, kira gelirlerine ilişkin beyannamelerin, vergi dairesine gitmeden elektronik ortamda Hazır Beyan Sistemi kullanılarak verilebildiğini anımsatarak, 2022 yılı gelirlerine ilişkin, 2023 yılında 1 milyon 578 bin 932 mükellefin Hazır Beyan Sistemi'ni kullandığını söyledi.

Mükelleflerin bu yıl da 2023 yılı kira gelirlerini ister evlerinden isterse internet bağlantısının olduğu herhangi bir yerden elektronik ortamda kolayca beyan edebileceğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Mükelleflerimizi bu kolaylıklardan yararlanarak gerçek kira bedellerini mart ayında beyan etmeye davet ediyoruz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında 2024 yılında yapılacak çalışmaların bir parçası olan kira denetimleri kapsamlı ve tüm ülke çapında yürütülecek. Amacımız, vatandaşlarımızın da katkısıyla gerçek kira gelirlerinin öğrenilmesidir. Bu nedenle vatandaşlarımızın yapılan denetimlere gerekli desteğini bekliyoruz."