Kira Fiyatları Alev Aldı! Türkiye'nin Üç Büyük Şehrinde Şok Artış!

Ağustos ayı, yani yaz tatilinin son aşamasında, Türkiye çapında konut kira fiyatlarındaki yükseliş eğilimi durmadan devam ediyor. Temmuz ayına kıyasla %10,04'lük bir artış yaşandığı belirtiliyor. Eğitim döneminin yaklaşması ve Eylül ayının atama sezonu olması, ailelerin yeni konutlara taşınmasını hızlandırıyor ve bu da kira artışlarını etkiliyor.

REIDIN'in Konut Kira Değerleri Araştırması

Konut sektörü ve gayrimenkul veri analitiği konusunda otorite kabul edilen REIDIN, Ağustos 2023 Konut Kira Fiyatları Analizini yayımladı. REIDIN'in raporuna göre, Türkiye genelinde kira fiyatları Temmuz ayına göre %10,04, geçen yılın aynı dönemine göre ise %137,24 oranında bir artış gösterdi. 2018 Ağustos'tan itibaren toplam nominal kira artışı ortalama %891,67 oldu. Yüksek enflasyon oranlarının yanı sıra, ailelerin okullar açılmadan önce taşınma ihtiyacı ve atama dönemi olan Eylül ayının yaklaşması, kira fiyatlarının artmasında etkili olabilir.

Büyük Şehirlerde Kira Fiyatları

REIDIN’in hazırladığı rapora göre, Türkiye'nin en büyük üç şehri İstanbul, Ankara ve İzmir'de kira artış oranları Türkiye genelinin gerisinde kaldı. Ankara'da kira değerlerinde %8,41, İzmir'de %7,28 ve İstanbul'da %6,70'lik bir artış yaşandı.

Yıllık Kira Değerleri: Ankara Öne Çıkıyor

Son bir yıl içerisinde, Ankara kira artışında açık ara lider. Ankara genelinde kira değerlerinde %177,81'lik bir yükseliş gözlemlendi. İzmir %135,49 ve İstanbul %94,33 ile Ankara'nın gerisinde kaldı.

İlçe Bazında Kira Değerleri: İstanbul Lider

İstanbul, Ankara ve İzmir’in ilçe bazında kira değerleri arasında İstanbul açık ara önde. İstanbul’un Sarıyer ilçesinde metrekare başına ortalama kira değeri 309,83 TL. İzmir ve Ankara'da ise bu değerler sırasıyla Çeşme ve Gölbaşı ilçelerinde 171,95 TL ve 128,06 TL.

REIDIN Veri Araştırma Yöneticisi Burcu Köksal, “Yazın son ayı Ağustos'ta da konut kira değerlerinde artışın hız kesmediğini görmekteyiz. Ağustos ayının taşınma dönemi olması ve okulların açılması öncesinde ailelerin yeni konutlara taşınması, bu artışlarda etkili olmuştur.” ifadesini kullandı.