Kira, Et, Eğitim Derken... Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Ne Oldu?

Eylül 2023'te dört kişilik bir aile için açlık sınırının 13.701 TL'den 14.542 TL'ye yükseldiğini Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu açıkladı. Asgari ücretle karşılaştırıldığında, açlık sınırı 3.000 TL daha yüksek. Yoksulluk sınırı ise 3.378 TL artış göstererek 41.651 TL oldu.

Açlık ve Yoksulluk Araştırması: Fiyat Artışlarının Etkisi

Son Açlık-Yoksulluk Araştırması'na göre, tüm kategorilerde fiyat artışları yaşanıyor ve bu durum açlık ve yoksulluk riskini her geçen gün artırıyor. Özellikle gıda, ulaşım ve barınma gibi temel ihtiyaçlardaki yükselişler dikkat çekici.

Son Bir Yılda Ne Kadar Artış Yaşandı?

Son bir yıl içinde açlık sınırı 6.875 TL, yoksulluk sınırı ise 19.274 TL arttı. Bu durum, özellikle gıda dışı ihtiyaçlar için yapılan harcamaların da 12.399 TL arttığını gösteriyor.

Temel Gıda Maddelerindeki Yükseliş

Et, balık ve yumurta için harcanması gereken miktar 390 TL artarak 4.048 TL oldu. Kuru bakliyat için gereken harcama ise 94 TL artışla 303 TL'ye çıktı. Süt, yoğurt ve peynir için gereken harcama da 1.223 TL artış göstererek 3.242 TL oldu.

Sebze-Meyve ve Diğer Gıda Ürünlerinde Artış

Meyve için harcanması gereken tutar 761 TL artışla 1.364 TL'ye çıktı. Sebzeler için yapılan harcamalar ise 972 TL artarak 1.848 TL oldu. Ekmek, un ve makarna için harcamalar 28 TL artışla 1.316 TL oldu.

Yetişkin ve Çocuklar İçin Açlık Sınırı

Yetişkin bir erkek için açlık sınırı 4.246 TL, yetişkin bir kadın için 3.333 TL, bir çocuk için 2.420 TL ve bir genç için 4.543 TL oldu.

Gıda Dışı İhtiyaçlar ve Harcamalar

Dört kişilik bir aile için ulaştırma harcamaları 9.042 TL, barınma harcamaları 5.199 TL ve eğitim harcamaları 520 TL oldu. Eğlence ve kültür harcamaları ise 879 TL oldu.

Yoksulluk Sınırında Son Durum

Dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı, son bir yıllık dönemde 19.274 TL artış göstererek 41.651 TL oldu. Bu durum, Türkiye'deki ekonomik zorlukların ve yaşam maliyetinin her geçen gün arttığını göstermektedir.

Bu veriler, ailelerin ve bireylerin maddi durumunu yakından ilgilendirmektedir. Özellikle asgari ücretle geçinenler için açlık ve yoksulluk sınırındaki bu yükselişler, gelecekte daha zorlu günlerin habercisi olabilir.