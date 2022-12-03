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Kimya sektörünün ihracatı 11 ayda 30 milyar doları aştı

Kimya sektörü kasım ayında yüzde 9,9 artışla 2,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektörün ilk 11 aylık ihracatı ise yüzde 34,2 artarak 30 milyar doları aştı.

EKONOMİ 03.12.2022, 17:17
Kimya sektörünün ihracatı 11 ayda 30 milyar doları aştı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) açıklamasına göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı kasım ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar oldu.

Kimya sektörü ise kasım ayında yüzde 9,9 artışla 2,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, sektörün 11 aylık ihracatı da yüzde 34,2 artarak 30 milyar doları aştı.

Kimya sektörü kasım ayında en çok ihracat yapan ikinci sektör olurken, on bir aylık dönemde liderliğini korumaya devam ediyor.

Ülke ihracatından aylık bazda yüzde 11,9 pay alan sektörün ihracatı geçen yıla göre yüzde 9,9 arttı ve 2,6 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Kimya sektörü, ilk 11 aylık dönemde gerçekleştirdiği 30,7 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 34,2 büyüdü.

"İhracatının artmaya devam etmesi ve büyüme trendini sürdürmesini önemli buluyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kasım ayında sektör ihracatımız yüzde 9,9 artış ile 2,6 milyar dolar oldu. Ocak-Kasım döneminde ise ihracat artışı yüzde 34,2 oldu ve 30,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik.

Ülkemiz üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,9 büyürken, çeyreklik bazda 0,1 daraldı. Büyümenin düşmesinde iç ve dış talepteki azalmayla birlikte sanayi üretiminde ve buna bağlı olarak ihracattaki artışın yavaşlamasının etkisi olduğunu düşünüyoruz.

Ancak küresel gelişmelere baktığımızda resesyon beklentileri, durgunluk, enerji fiyatları, hammadde fiyatları gibi ihracatımızı ve büyümemizi olumsuz etkileyen birçok etken varken sınırlı olsa da ülkemizin ihracatının artmaya devam etmesi ve büyüme trendini sürdürmesini önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kimya sektörünün ihracatının artmasına katkı sağlamak, üye firmaların küresel pazardan alacakları payı artırmak, var olan pazarlarını genişletmek ve yeni pazarlar edinmek amacıyla kasım ayında Özbekistan ve Kenya’ya iki önemli sektörel ticaret heyeti gerçekleştirdiklerini aktaran Pelister, şunları kaydetti:

"Beautyworld ME, Medica ve Cosmoprof fuar milli katılım organizasyonlarımızı ve ülkemizde düzenlenen Plast Eurasia İstanbul, Turkchem Eurasia 2022 gibi uluslararası fuarların alım heyetlerini gerçekleştirdik. Kimya sektörü olarak üretim ve ihracata daha fazla katkı sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yılı 33 milyar dolar üzerinde yeni bir rekor ile tamamlamayı hedefliyoruz."

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